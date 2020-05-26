В центре Киева сгорел автомобиль

Сегодня в 14:22

В Киеве возле станции метро Олимпийская загорелся легковой автомобиль. Видео инцидента опубликовал Киев Оперативный в Facebook.

Так, загорелся автомобиль ЗАЗ Таврия. Пожарные предполагают, что причиной возгорания могла стать неисправность газовой установки. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что за ночь в Киеве сгорели четыре авто. Также Корреспондент писал, что в Одессе ночью горели три авто.

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