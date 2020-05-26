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В центре Киева сгорел автомобиль

В центре Киева сгорел автомобиль (3 новости)

«Причины возгорания выясняются. »

В Киеве возле станции метро Олимпийская загорелся легковой автомобиль. Видео инцидента опубликовал Киев Оперативный в Facebook.

Так, загорелся автомобиль ЗАЗ Таврия. Пожарные предполагают, что причиной возгорания могла стать неисправность газовой установки. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что за ночь в Киеве сгорели четыре авто. Также Корреспондент писал, что в Одессе ночью горели три авто.

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.05.20, 13:11 Причины возгорания выясняются. 
УНН УНН  ·  26.05.20, 13:31 Пожарные, которые прибыли на место происшествия - потушили автомобиль и предположили, что причиной возгорания могла стать неисправность газовой установки. В то же время, газовая установка, которая находится…
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