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В центре Киева сохраняются усиленные меры безопасности

В центре Киева сохраняются усиленные меры безопасности (4 новости)

«Работа всех органов МВД в праздничный период будет максимально координирована и направлена на безопасность граждан и недопущение провокаций»

В Киеве правоохранители в усиленном режиме продолжают обеспечивать общественную безопасность и порядок во время проведения массовых акций. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в пятницу, 20 декабря.

"Сотрудники структурных подразделений столичной полиции, полиция диалога, сотрудники ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи и взрывотехники продолжают нести службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных ранее массовых мероприятий с участием граждан, чтобы обеспечить мирное проведение акций и не допустить нарушений общественного порядка", – говорится в сообщении.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  20.12.19, 11:11 В Киеве правоохранители в усиленном режиме продолжают обеспечивать общественную безопасность и порядок во время проведения массовых акций. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в пятницу, 20…
ForUm ForUm  ·  20.12.19, 11:23 В усиленном режиме правоохранители продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок во время проведения акций в центре Киева.«Сотрулники структурных подразделений столичной полиции, полиция…
Униан Униан  ·  20.12.19, 15:27 Работа всех органов МВД в праздничный период будет максимально координирована и направлена на безопасность граждан и недопущение провокаций.
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