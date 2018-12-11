  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. В центре Страсбурга произошла стрельба: есть жертва
Мир
Facenews Facenews · · Обновлено в 23:11
· Стрельба · Город · Ранение · Меньшая мера · Погибший · Результат
В центре Страсбурга произошла стрельба: есть жертва

В центре Страсбурга произошла стрельба: есть жертва (9 новостей)

«Во французском городе Страсбург произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и шесть получили ранения»

Во французском городе Страсбург вечером во вторник, 11 декабря, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и по меньшей мере трое получили ранения.

Об этом сообщает издание со ссылкой на собственные источники во французских силах безопасности.Отмечается, что инцидент произошел в центре города, где в это время действует рождественская ярмарка, которая привлекает миллионы туристов.Французские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что не исключена версия теракта. Нападавший по предварительным данным стрелял из автомата, а после скрылся.

Обновлено в 23:05 Во французском городе Страсбург произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и шесть получили ранения

В Чикаго у здания больницы произошла стрельба, есть жертвы
В Чикаго у здания больницы произошла стрельба, есть жертвы

Обновлено в 23:11 Между тем, полиции удалось установить личность подозреваемого в стрельбе.

ФОТО К НОВОСТИ: «В центре Страсбурга произошла стрельба: есть жертва»
Фото В Страсбурге возле рождественской ярмарки произошла стрельба: есть погибший и пострадавшие
Фото В центре Страсбурга произошла стрельба: есть жертва
Фото Стрельба в Страсбурге: двое погибших, 11 раненых
Фото Стрельба в Страсбурге: число погибших возросло
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  11.12.18, 22:33 Нападавший не задержан.
Европейская правда Европейская правда  ·  11.12.18, 22:38 В понедельник вечером вблизи рождественской ярмарки в центре города Страсбург, где в эти дни проходит сессия Европейского парламента, неизвестный обстрелял людей из автоматического оружия.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.12.18, 22:40 Во французском городе Страсбург вечером во вторник, 11 декабря, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и по меньшей мере трое получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  11.12.18, 22:46 Во французском городе Страсбург произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и шесть получили ранения, сообщает "BBC Украина" со ссылкой на местные СМИ и полицию. Министерство внутренних…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.12.18, 23:05 Во французском городе Страсбург произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и шесть получили ранения
Новое Время Новое Время  ·  11.12.18, 23:05 Количество погибших при перестрелке в центре Страсбурга увеличилось до двух человек, еще 11 человек получили серьезные ранения.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.12.18, 23:05 Во французском городе Страсбург произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и шесть получили ранения
РБК Украина РБК Украина  ·  11.12.18, 23:11 В ходе стрельбы на Рождественской ярмарке во французском Страсбурге погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info."Новые данные, все ещё не окончательные: двое погибших,…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
В центре Страсбурга произошла стрельба: есть жертва

В центре Страсбурга произошла стрельба: есть жертва
Российский военный в Армении заподозрен в убийстве женщины

Российский военный в Армении заподозрен в убийстве женщины
«Вот это фейерверк»: на полигоне в России рухнула зенитная ракета С-300

«Вот это фейерверк»: на полигоне в России рухнула зенитная ракета…
Бывший капитан получил в России 14 лет за &quot;шпионаж для Украины&quot;

Бывший капитан получил в России 14 лет за "шпионаж для…
Президент Еврокомиссии: ЕС не будет пересматривать соглашение о Brexit

Президент Еврокомиссии: ЕС не будет пересматривать соглашение о Brexit
Турция начала строить военную базу на Черном море

Турция начала строить военную базу на Черном море
Демократы в США заявили о возможном импичменте Трампу

Демократы в США заявили о возможном импичменте Трампу
В Париже от рук вандалов пострадал Украинский культурный центр

В Париже от рук вандалов пострадал Украинский культурный центр
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Командир захваченных украинских кораблей отказался от дачи показаний россиянам

Командир захваченных украинских кораблей отказался от дачи показаний россиянам
&#039;&#039;Лучше в Кремль завезите&#039;&#039;: в России взбунтовались из-за &#039;&#039;оккупации&#039;&#039; Китаем

''Лучше в Кремль завезите'': в России взбунтовались из-за ''оккупации'' Китаем
Генсек НАТО Столтенберг проведет встречу с Порошенко

Генсек НАТО Столтенберг проведет встречу с Порошенко
Мурзин продолжит работу со сборной Украины по баскетболу в следующем году

Мурзин продолжит работу со сборной Украины по баскетболу в следующем…
Отбирают телефоны и еду: столицу Индии терроризируют тысячи макак

Отбирают телефоны и еду: столицу Индии терроризируют тысячи макак
В Страсбурге возле рождественской ярмарки произошла стрельба: есть погибший и пострадавшие

В Страсбурге возле рождественской ярмарки произошла стрельба: есть погибший и…
&amp;quot;Шальке&amp;quot; с Коноплянкой на последних минутах дожал &amp;quot;Локомотив&amp;quot; в Лиге чемпионов

"Шальке" с Коноплянкой на последних минутах дожал "Локомотив" в Лиге…
ТСН готовит спецвыпуск в день проведения объединительного собора Православной церкви

ТСН готовит спецвыпуск в день проведения объединительного собора Православной церкви
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.