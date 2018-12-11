В центре Страсбурга произошла стрельба: есть жертва (9 новостей) «Во французском городе Страсбург произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и шесть получили ранения»

Во французском городе Страсбург вечером во вторник, 11 декабря, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и по меньшей мере трое получили ранения.

Об этом сообщает издание со ссылкой на собственные источники во французских силах безопасности.Отмечается, что инцидент произошел в центре города, где в это время действует рождественская ярмарка, которая привлекает миллионы туристов.Французские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что не исключена версия теракта. Нападавший по предварительным данным стрелял из автомата, а после скрылся.

Обновлено в 23:05 Во французском городе Страсбург произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и шесть получили ранения

В Чикаго у здания больницы произошла стрельба, есть жертвы

Обновлено в 23:11 Между тем, полиции удалось установить личность подозреваемого в стрельбе.