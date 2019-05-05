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В частном доме взорвался тротил: подробности трагедии

В частном доме взорвался тротил: подробности трагедии (6 новостей)

«Житель села на Киевщине погиб, трое его товарищей травмированы при взрыве тротиловой шашки»

В результате взрыва самодельного устройства, с которым жители села Вольное Киевской области намеревались идти на рыбалку, один человек погиб и трое получили ранения.В селе Вольное Киевской области в результате взрыва самодельного взрывного устройства, содержащего тротил, погиб 26-летний мужчина. Об этом 5 мая информировало Главное управление Нацполиции в Киевской области.

Ранения также получили трое местных жителей в возрасте 21, 27 и 38 лет.

"Установлено, что четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат. От неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 грамм тротила", сказано в сообщении.

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Правоохранители отметили, что при осмотре частного дома на месте происшествия обнаружены и изъяты две тротиловые шашки весом 200 и 400 грамм, а также четыре запала к гранатам.

ФОТО К НОВОСТИ: «В частном доме взорвался тротил: подробности трагедии»
Фото Под Киевом в частном доме взорвался тротил: один погиб, трое раненых
Фото "Собирались на рыбалку". В Киевской области от взрыва тротила погиб мужчина - полиция
Фото В Киевской области в доме взорвался тротил: есть погибший и трое раненых
Фото В частном доме взорвался тротил: подробности трагедии
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  05.05.19, 12:02 В с.Вольное (Киевская обл.) в частном доме в результате взрыва тротила погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
Телеграф Телеграф  ·  05.05.19, 12:11 Житель села на Киевщине погиб, трое его товарищей травмированы при взрыве тротиловой шашки.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  05.05.19, 12:28 Мужчина погиб, еще трое получили ранения в результате взрыва устройства из тротиловых шашек в частном доме в селе Вольное в Киевской области. Об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  05.05.19, 12:52 В частном доме в селе Вильне Киевской области взорвался тротил. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  05.05.19, 13:23 В с. Вильное (Киевская обл.) в частном доме в результате взрыва тротила погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
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