В частном доме взорвался тротил: подробности трагедии (6 новостей) «Житель села на Киевщине погиб, трое его товарищей травмированы при взрыве тротиловой шашки»

В результате взрыва самодельного устройства, с которым жители села Вольное Киевской области намеревались идти на рыбалку, один человек погиб и трое получили ранения.В селе Вольное Киевской области в результате взрыва самодельного взрывного устройства, содержащего тротил, погиб 26-летний мужчина. Об этом 5 мая информировало Главное управление Нацполиции в Киевской области.

Ранения также получили трое местных жителей в возрасте 21, 27 и 38 лет.

"Установлено, что четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат. От неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 грамм тротила", сказано в сообщении.

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Правоохранители отметили, что при осмотре частного дома на месте происшествия обнаружены и изъяты две тротиловые шашки весом 200 и 400 грамм, а также четыре запала к гранатам.