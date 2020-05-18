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В чемпионате Испании назвали дату возобновления сезона

В чемпионате Испании назвали дату возобновления сезона (6 новостей)

«Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал возможную дату рестарта»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал возможную дату рестарта высшего дивизиона чемпионата Испании. Футбольный сезон ориентировочно возобновится с 12 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Goal.

"Окончательно сроки будут определены представителями здравоохранения. Я хочу, чтобы это было как можно скорее. Мы работаем над возобновлением с 12 июня", - сказал Тебас.

Клубы Ла Лиги на прошлой неделе возобновили индивидуальные тренировки, при этом уже с 18 мая команды смогут также начать работать в ограниченных группах.

"Игроки должны быть сосредоточены. Каждый новый этап позволяет нам быть с большим количеством людей, должны проявлять осторожность. С нашими мерами безопасности практически невозможно заразиться на тренировках", - добавил президент Ла Лиги.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании по футболу приостановили в марте. На момент паузы команды сыграли 27 туров. Турнирную таблицу возглавляет каталонская "Барселона", сле...

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