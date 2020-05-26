В Черкасской области полицейских подозревают в насилии и вымогательстве взятки

В Госбюро расследований сообщили, что в Черкасской области двух полицейских подозревают в совершении насилия и вымогательстве взятки. Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Отмечается, что материалы дела направлены в суд. "В суд направлен обвинительный акт в отношении двух полицейских одного из отделов полиции ГУНП в Черкасской области. Правоохранители обвиняются в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, превышении власти или служебных полномочий, которые сопровождались насилием, и вымогательстве неправомерной выгоды", - говорится в сообщении. В ходе следствия выяснилось, что в сентябре прошлого года полицейские задержали местного жителя за якобы совершение уголовного правонарушения. Они отобрали у мужчины личные вещи и отвезли к местному кладбищу. Там мужчину избивали и требовали взятку, чтобы не привлекать его к ответственности за преступление, которое он не совершал.

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