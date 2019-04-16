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В Чернигове частично возобновили отопительный сезон

В Чернигове частично возобновили отопительный сезон (4 новости)

«Во вторник, 16 апреля, городской совет Чернигова восстановил отопительный сезон в детских садах и школах. Об этом сообщается на сайте…»

Городской совет Чернигова принял решение восстановить отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. 

В ведомстве напомнили, что подачу тепла в городе прекратили еще 9 апреля, однако из-за похолодания было принято решение ее возобновить. 

Во вторник, 16 апреля, в течение дня уже обогревались учебные заведения. Сообщается, что отопление детских садов будет осуществляться до четверга включительно, а возможно и до конца недели.

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"Относительно отопления в многоэтажках жители могут обратиться за разъяснениями к теплоснабжающим кампаниям - "Тех-Нова" и"Облтеплокомунэнерго", проведя собрание жильцов. В случае поступления такой заявки, технической возможности подключить дом к теплу на короткий срок и согласия жильцов конкретного дома с соответствующими финансовыми затратами для восстановления теплоснабжения, такая просьба может быть удовлетворена", - отметили в горсовете.

Ранее в связи с похолоданием аналогичное решение принял Львовский горсовет.

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Фокус Фокус  ·  16.04.19, 21:29 Во вторник, 16 апреля, в Чернигове был возобновлен отопительный сезон в детских садах и школах. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. В сообщении говорится, что отопительный сезон для жилого…
Багнет Багнет  ·  16.04.19, 21:38 Во вторник, 16 апреля, городской совет Чернигова восстановил отопительный сезон в детских садах и школах. Об этом сообщается на сайте горсовета Чернигова.Отопительный сезон для жилого сектора, бюджетных…
Комментарии Комментарии  ·  16.04.19, 22:21 Отопительный сезон завершился 9 апреля Городской совет Чернигова принял решение о восстановление отопительного сезона в детских садах и школах. Об этом сообщается на сайте горсовета Чернигова. Отопительный…
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