В Черниговской области автомобиль упал в реку, водитель погиб

В Черниговской области в Нежине водитель не справился с управлением, врезался в придорожное препятствие, перевернулся и упал в реку Остер. Водитель погиб на месте. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. "В городе Нежине на улице Московской в 15:30 1 января водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением, совершил наезд на придорожное препятствие, перевернулся и упал в реку Остер. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте аварии", - говорится в сообщении.