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В Черниговской области автомобиль упал в реку, водитель погиб

В Черниговской области автомобиль упал в реку, водитель погиб (4 новости)

«В Черниговской области водитель не справился с управлением, врезался в придорожное препятствие, перевернулся и упал в реку Остер. Водитель погиб…»

В Черниговской области в Нежине водитель не справился с управлением, врезался в придорожное препятствие, перевернулся и упал в реку Остер. Водитель погиб на месте. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. "В городе Нежине на улице Московской в 15:30 1 января водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением, совершил наезд на придорожное препятствие, перевернулся и упал в реку Остер. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте аварии", - говорится в сообщении.

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УНН УНН  ·  02.01.20, 12:08 В Черниговской области водитель не справился с управлением, врезался в придорожное препятствие, перевернулся и упал в реку Остер. Водитель погиб на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные департамента…
Facenews Facenews  ·  02.01.20, 13:40 В Черниговской области водитель не справился с управлением, врезался в придорожное препятствие, перевернулся и упал в реку Остер. Водитель погиб на месте, передает FaceNews.ua."В городе Нежине на улице…
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