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Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:10
· Область · Май
В Черниговской области бывший офицер хранил дома рекордный арсенал боеприпасов

В Черниговской области бывший офицер хранил дома рекордный арсенал боеприпасов (8 новостей)

«В Черниговской области в бывшего офицера полиция изъяла рекордный арсенал боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черниговской области. В…»

В Прилуках Черниговской области у бывшего офицера полиция изъяла рекордный арсенал боеприпасов. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает пресс-служба местной полиции.

"В Прилуках оперативники криминальной полиции разоблачили бывшего военного, который набил полный гараж ручных гранат и патронов к автоматическому оружию", - говорится в сообщении.

Как сообщается, боеприпасы мужчина хранил в гараже посреди одного из городских автокооперативов.

Полиция изъяла почти две сотни ручных гранат Ф-1 и запалов к ним и более 30 тысяч упакованных в цинки автоматных патронов.

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"Владелец гаражного арсенала задержан. Полиция выясняет, чем руководствовался военный пенсионер при накоплении взрывоопасного имущества - банальным стремлением наживы или другими криминальными мотивами", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статье незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК).

Cмотрите фотогалерею: У бывшего военного изъяли рекордный арсенал боеприпасов

Как изветно, после начала боевых действий на Донбассе в Украине участились случаи выявления схронов с боеприпасами и задержания торговцев оружием. Так, недавно в Запорожской области у мужчины изъяли гранаты и взрывчатку. А ранее в Запорожье мужчина добровольно сдал в полицию пять гранатометов и три гранаты.

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Обновлено в 13:49 В Черниговской области у бывшего офицера полиция изъяла рекордный арсенал боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черниговской области. "В Прилуках оперативники криминальной полиции разоблачили бывшего военного, который забил гараж ручными гранатами и патронами к автоматическому оружию", - говорится в…

Обновлено в 14:10 Отмечается, что взрывотехники изъяли почти 200 гранат Ф-1 и запалов к ним. Также были изъяты более 30 тысяч автоматных патронов упакованных в цинковые коробки.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Черниговской области бывший офицер хранил дома рекордный арсенал боеприпасов»
Фото Рекордный арсенал боеприпасов нашли у военного пенсионера
Фото В Черниговской области бывший офицер хранил дома рекордный арсенал боеприпасов
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УНН УНН  ·  04.05.19, 11:02 В Черниговской области полиция изъяла у бывшего военнослужащего рекордный арсенал ручных гранат и патронов к автоматическому оружию, которые тот хранил в гараже. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  04.05.19, 11:05 В Прилуках на Черниговщине разоблачили бывшего военного, который набил полный гараж ручных гранат и патронов к автоматическому оружию. По количеству боеприпасов - это рекордный незаконный арсенал, сообщили…
Канал 112 Канал 112  ·  04.05.19, 11:40 В Черниговской области в бывшего офицера полиция изъяла рекордный арсенал боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черниговской области. "В Прилуках оперативники криминальной полиции разоблачили…
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ForUm ForUm  ·  04.05.19, 13:21 В Прилуках Черниговской области у бывшего офицера полиция изъяла рекордный арсенал боеприпасов. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает пресс-служба местной полиции.«В Прилуках оперативники…
Голос.UA Голос.UA  ·  04.05.19, 13:49 В Черниговской области у бывшего офицера полиция изъяла рекордный арсенал боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черниговской области. "В Прилуках оперативники криминальной полиции разоблачили…
РБК Украина РБК Украина  ·  04.05.19, 14:10 В Черниговской области правоохранители выявили рекордный арсенал оружия в гараже бывшего офицера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.Как сообщается, во время проверки…
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