В Черниговской области бывший офицер хранил дома рекордный арсенал боеприпасов (8 новостей) «В Черниговской области в бывшего офицера полиция изъяла рекордный арсенал боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черниговской области. В…»

В Прилуках Черниговской области у бывшего офицера полиция изъяла рекордный арсенал боеприпасов. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает пресс-служба местной полиции.

"В Прилуках оперативники криминальной полиции разоблачили бывшего военного, который набил полный гараж ручных гранат и патронов к автоматическому оружию", - говорится в сообщении.

Как сообщается, боеприпасы мужчина хранил в гараже посреди одного из городских автокооперативов.

Полиция изъяла почти две сотни ручных гранат Ф-1 и запалов к ним и более 30 тысяч упакованных в цинки автоматных патронов.

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"Владелец гаражного арсенала задержан. Полиция выясняет, чем руководствовался военный пенсионер при накоплении взрывоопасного имущества - банальным стремлением наживы или другими криминальными мотивами", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статье незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК).

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Как изветно, после начала боевых действий на Донбассе в Украине участились случаи выявления схронов с боеприпасами и задержания торговцев оружием. Так, недавно в Запорожской области у мужчины изъяли гранаты и взрывчатку. А ранее в Запорожье мужчина добровольно сдал в полицию пять гранатометов и три гранаты.

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Обновлено в 13:49 В Черниговской области у бывшего офицера полиция изъяла рекордный арсенал боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черниговской области. "В Прилуках оперативники криминальной полиции разоблачили бывшего военного, который забил гараж ручными гранатами и патронами к автоматическому оружию", - говорится в…

Обновлено в 14:10 Отмечается, что взрывотехники изъяли почти 200 гранат Ф-1 и запалов к ним. Также были изъяты более 30 тысяч автоматных патронов упакованных в цинковые коробки.