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В Черниговской области при пожаре погибли четыре человека

В Черниговской области при пожаре погибли четыре человека (5 новостей)

«В Черниговской области в селе Моложава Городнянского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли четыре человека»

В Черниговской области в частном доме произошел пожар. Во время тушения огня пожарными было обнаружено четырех погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Как сообщается, пожар произошел в с. Моложавая Городнянского района в частном жилом доме. Спасатели ликвидировали пожар вчера в 21:55. Однако на месте пожара обнаружены четыре погибших человека без признаков насильственной смерти. В ГСЧС предполагают, что вероятная причина гибели является отравление угарным газом.

Как отмечается, к тушению привлекалось 5 спасателей личного состава и одна единица техники ГСЧС.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Черниговской области при пожаре погибли четыре человека»
Фото В Черниговской области при пожаре погибли четыре человека
Фото В Черниговской области в частном доме произошел пожар, есть погибшие
Фото В Черниговской области в сгоревшем доме обнаружили четыре трупа
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