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В Черное море на буксире завели десантный корабль РФ

В Черное море на буксире завели десантный корабль РФ (4 новости)

«Вчера в Черное море завели на буксире большой десантный корабль ВМФ России Орск, который, по официальной информации, сломался»

В пролив Босфор конвоем на буксире завели большой десантный корабль ВМФ России "Орск".

Официально сообщают, что он сломался, пишет "Думская".

Буксировку проводил океанский буксир МБ-304.

БДК "Орск" выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии. Из-за поломки двигателей судно вынуждено было идти в Севастополь на буксире.

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Длина корабля 113 метров, ширина 15,6, осадка 4,5 метра. Водовместимость 4560 тонн, максимальная скорость 17 узлов.

Россия перебросила в Черное море большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота РФ. Ето большой и скоростной корабль, который разгоняться до 35 узлов (65 км/ч).

ФОТО К НОВОСТИ: «В Черное море на буксире завели десантный корабль РФ»
Фото В Черное море на буксире завели военный российский корабль
Фото В Черное море на буксире завели десантный корабль РФ
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РБК Украина РБК Украина  ·  05.01.20, 06:40 Большой десантный корабль Военно-морских сил России "Орск" завели в Черное море якобы из-за поломки судна. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение одесского издания "Думская".У российского…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.01.20, 07:19 Большой десантный корабль Военно-морских сил России Орск завели в Черное море якобы из-за поломки судна. Об єтом сообщает одесское издание Думская. У российского корабля произошла поломка двигателей.…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.01.20, 09:59 Вчера в Черное море завели на буксире большой десантный корабль ВМФ России "Орск", который, по официальной информации, сломался.
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