В Черное море вошел американский эсминец Ross

Американский аркетный эсминец USS Ross будет проводить операции по обеспечению безопасности; он стал восьмым американским военным кораблем, который посетил Черное море в 2019 году, сообщили в пресс-службе 6-го флота ВМС США. Вечером 15 декабря в акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Об этом сообщил Twitter-аккаунт Yörük Işık, отслеживающий проход кораблей по проливу Босфор.

Пресс-служба 6-го флота ВМС США проинформировала, что эсминец будет проводить операции по обеспечению безопасности и взаимодействовать с союзниками и партнерами в регионе. USS Ross стал восьмым американским военным кораблем, который посещает Черное море в 2019 году.

Корабль заходил в Черноморскую акваторию в апреле.

Визит USS Ross демонстрирует "неизменную приверженность США безопасности и стабильности" в Черном море, заявила командир 6-го флота ВМС США, вице-адмирал Лиза Франчетти.

В Черное море зашел эсминец ВВС США

Российский малый ракетный корабль "Вышний Волочек" "взял на сопровождение" американский эсминец, сообщили "Интерфаксу" в Национальном центре управления обороной России.

Обновлено в 23:04 ВМС США озвучили цель миссии

Обновлено в 23:20 После того, как в октябре в рамках усиления патрулирования военно-морского флота США в экваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец с "Томагавками", сегодня, 15 декабря, ракетный эсминец от США USS Ross DDG 71 пересек Босфор с Дарданеллами и, таким образом, вышел в Черное море. Об это