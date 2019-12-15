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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 23:20
· Черное море · Море · Американские военные
В Черное море вошел американский эсминец Ross

В Черное море вошел американский эсминец Ross (11 новостей)

«ВМС США озвучили цель миссии»

Американский аркетный эсминец USS Ross будет проводить операции по обеспечению безопасности; он стал восьмым американским военным кораблем, который посетил Черное море в 2019 году, сообщили в пресс-службе 6-го флота ВМС США. Вечером 15 декабря в акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Об этом сообщил Twitter-аккаунт Yörük Işık, отслеживающий проход кораблей по проливу Босфор.

Пресс-служба 6-го флота ВМС США проинформировала, что эсминец будет проводить операции по обеспечению безопасности и взаимодействовать с союзниками и партнерами в регионе. USS Ross стал восьмым американским военным кораблем, который посещает Черное море в 2019 году.

Корабль заходил в Черноморскую акваторию в апреле.

Визит USS Ross демонстрирует "неизменную приверженность США безопасности и стабильности" в Черном море, заявила командир 6-го флота ВМС США, вице-адмирал Лиза Франчетти.

В Черное море зашел эсминец ВВС США
В Черное море зашел эсминец ВВС США

Российский малый ракетный корабль "Вышний Волочек" "взял на сопровождение" американский эсминец, сообщили "Интерфаксу" в Национальном центре управления обороной России.

Обновлено в 23:04 ВМС США озвучили цель миссии

Обновлено в 23:20 После того, как в октябре в рамках усиления патрулирования военно-морского флота США в экваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец с "Томагавками", сегодня, 15 декабря, ракетный эсминец от США USS Ross DDG 71 пересек Босфор с Дарданеллами и, таким образом, вышел в Черное море. Об это

ФОТО К НОВОСТИ: «В Черное море вошел американский эсминец Ross»
Фото В Черное море вошел американский ракетный эсминец "Росс"
Фото Американский эсминец USS Ross вошел в экваторию Черного моря
Фото Ракетный эсминец США зашел в Черное море: впечатляющие фото
Фото Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
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Фокус Фокус  ·  15.12.19, 20:35 Американский эсминец Ross через пролив Босфор вошел в акваторию Черного моря. Об этом в Тwitter сообщает ВМС США. "Ross начинает движение на север через пролив к Черному морю для осуществления операций…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.12.19, 20:38 В воскресенье, 15 декабря, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, в черноморские воды вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.12.19, 20:55 Восьмой раз в этом году корабль США посещает Черное море
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  15.12.19, 21:15 15 декабря американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71 пересек Дарданеллы и Босфор – и вошел в воды Черного моря. Об этом сообщает Думская.Длина корабля - 154 метра, ширина 20, осадка 9,3. Четыре газотурбинные…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  15.12.19, 21:48 В Черное море вошел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Ross DDG71. Пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, в Черном море корабль оказался около 15:00. Как пишет одесское издание "Думская", впервые…
Главред Главред  ·  15.12.19, 22:28 Ракетный эсминец США USS Ross DDG 71 пересек Дарданеллы и Босфор и 15 декабря вошел в воды Черного моря. Как сообщает Думская, судно сопровождает 337 человек экипажа. Длина эсминца составляет 154...
Факты Факты  ·  15.12.19, 23:04 ВМС США озвучили цель миссии
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  15.12.19, 23:20 После того, как в октябре в рамках усиления патрулирования военно-морского флота США в экваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец с "Томагавками", сегодня, 15 декабря, ракетный эсминец…
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