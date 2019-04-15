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В Черное море зашел американский ракетный эсминец: фото (4 новости) «Вечером 14 апреля в акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Ross»

В Москве заявили, что российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США Ross.Американский ракетный эсминец USS Ross вечером 14 апреля вошел в акваторию Черного моря, сообщает Twitter-аккаунт Yörük Işık, отслеживающий проход кораблей по проливу Босфор.

"Ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Ross проводит свое восьмое патрулирование в районе операций американского флота во имя интересов безопасности США, демонстрации поддержки и проведения учений с союзниками Турцией, Болгарией и Румынией, а также партнерами Украиной и Грузией", говорится в сообщении.

Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря американским эсминцем, сообщили в министерстве обороны России агентству "РИА Новости". USS Ross взяли под контроль береговые радиотехнические средства российского флота, за его действиями следят патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

13 декабря 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит усиливать свои позиции в регионе Черного моря.

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В январе 2019 года США направили в Черное море десантный корабль USS Fort McHenry для поддержания безопасности в регионе, а затем в акваторию дважды входил американский ракетный эсминец USS Donald Cook.

1 апреля в порт Одессы вошли два корабля НАТО испанский фрегат Santa Maria (F 81) и канадский HMCS Toronto (FFH 333).