  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. В Черное море зашел эсминец ВВС США
Политика
Сегодня Сегодня · · Обновлено в 14:54
· США · Военные · Черное море · Пресс-служба · Море · Корабль
В Черное море зашел эсминец ВВС США

В Черное море зашел эсминец ВВС США (12 новостей)

«Ракетный эсминец USS Porter ВМС США вошел в акваторию Черного моря, передает Униан»

В Черное море зашел американский эсминец Porter, который выполняет плановый поход. Корабль прошел проливы Дарданеллы и Босфор. Об этом сообщает пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС США.

Американские военные отмечают, что это уже седьмой заход кораблей США в Черное море с начала года. В августе Porter проводил операции в Черном море и посетил Румынию, Болгарию и Турцию.

"Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца в этом году, демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержке союзников по НАТО и партнеров на Черном море", - говорится в сообщении.

Этот эсминец проводит военно-морские операции в районе 6-го флота США в поддержку интересов национальной безопасности США в Европе. Американские ВМС регулярно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, а также как с Конвенцией Монтре.

Зеленский может назначить Ельченко послом в США — Голос Америки
Зеленский может назначить Ельченко послом в США — Голос Америки

Отметим, что корабль имеет серьезное вооружение. На борту эсминца размещены 90 ракетных пусковых установок, в зависимости от потребностей могут быть вооружены зенитными и противокорабельными ракетами, а также крылатыми ракетами «Томагавк».

Как сообщали новости «Сегодня», в середине сентября в Черное море вошло скоростное судно США, которое взбудоражило россиян. Российские СМИ писали о неком военном грузе для Украины, но все оказалось гораздо проще.

Обновлено в 14:54 Ракетный эсминец USS Porter ВМС США вошел в акваторию Черного моря, передает "Униан".

ФОТО К НОВОСТИ: «В Черное море зашел эсминец ВВС США»
Фото Эсминец ВМФ США вошел в Черное море
Фото Американский эсминец USS Porter зашел в Черное море
Фото В Черное море зашел эсминец ВВС США
Фото В Черное море снова зашел боевой корабль США
Фото Американский ракетный эсминец USS Porter вошел в акваторию Черного моря
Фото Американский ракетный эсминец Porter зашел в Одесский порт
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  13.10.19, 06:28 В Черное море вошел американский эсминец DDG78 USS Porter с управляемым ракетным оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Минобороны США Stars and Stripes.Как сообщила командующая шестым…
УНН УНН  ·  13.10.19, 07:25 Вечером 12 октября в Черное море вошел американский эсминец DDG78 USS Porter вооруженный управляемым ракетным оружием. Об этом сообщил 6-й оперативный флот ВМС США в Twitter.Этот плановый поход и седьмой…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.10.19, 08:54 Американский эсминец DDG78 USS Porter, вооруженный управляемым ракетным оружием, вошел вечером 12 октября во Черное море, сообщил 6-й оперативный флот ВМС США в Twitter.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.10.19, 08:54 Американский эсминец DDG78 USS Porter, вооруженный управляемым ракетным оружием, вошел вечером 12 октября во Черное море, сообщил 6-й оперативный флот ВМС США в Twitter.
Гордон Гордон  ·  13.10.19, 09:31 Заход эсминца USS Porter в Черное море демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободе судоходства и поддержке союзников по НАТО, сообщили в 6-м оперативный флот Военно-морских сил США.Американский…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
АТН АТН  ·  13.10.19, 10:10 Американский эсминец DDG78 USS Porter, вооруженный управляемым ракетным оружием, вошел вечером 12 октября в Черное море, сообщил 6-й оперативный фл
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.10.19, 11:15 Американский ракетный эсминец USS Porter вошел в акваторию Черного моря, в рамках усиления патрулирования военно-морского флота США в напряженном регионе. Об этом сообщила американская военная газета…
Новый Регион Новый Регион  ·  13.10.19, 13:59 Ракетный эсминец USS Porter ВМС США вошел в акваторию Черного моря, передает "Униан".
Новый Регион Новый Регион  ·  13.10.19, 14:54 Ракетный эсминец USS Porter ВМС США вошел в акваторию Черного моря, передает "Униан".
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
ПА НАТО отклонила доклад об экономических санкциях против стран-агрессоров

ПА НАТО отклонила доклад об экономических санкциях против стран-агрессоров
Миллиард так миллиард: Кабмин принял решение по долгам перед шахтерами

Миллиард так миллиард: Кабмин принял решение по долгам перед шахтерами
В Черное море зашел эсминец ВВС США

В Черное море зашел эсминец ВВС США
Зеленский может назначить Ельченко послом в США — Голос Америки

Зеленский может назначить Ельченко послом в США — Голос Америки
Глава МИД Британии: &quot;Мы должны бороться со все более агрессивной Россией&quot;

Глава МИД Британии: "Мы должны бороться со все более агрессивной…
В Бельгий открыли памятник Анне Киевской

В Бельгий открыли памятник Анне Киевской
Порошенко приветствует из Лондона решение ПЦ Эллады о признании ПЦУ

Порошенко приветствует из Лондона решение ПЦ Эллады о признании ПЦУ
Яценюк в Риге: &quot;Формула Штайнмайера&quot; в интерпретации РФ - это легитимизация российского присутствия на территории Украины

Яценюк в Риге: "Формула Штайнмайера" в интерпретации РФ - это…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Просто и комфортно: Натали Портман показала стильный осенний casual-образ

Просто и комфортно: Натали Портман показала стильный осенний casual-образ
На Донбассе разоблачили новую мошенническую схему боевиков ОРДЛО

На Донбассе разоблачили новую мошенническую схему боевиков ОРДЛО
МЮ готовит космическую сумму на покупку одноклубника Ярмоленко

МЮ готовит космическую сумму на покупку одноклубника Ярмоленко
Штаты серьезно задолжали ООН - заявление МИД РФ

Штаты серьезно задолжали ООН - заявление МИД РФ
На Ровенщине супруги обменялась ударами: он ее кулаком, а она ему ножом в спину

На Ровенщине супруги обменялась ударами: он ее кулаком, а она…
Украина заявила протест Турции из-за встречи Эрдогана с &quot;депутатами&quot; от Крыма

Украина заявила протест Турции из-за встречи Эрдогана с "депутатами" от…
НБУ: Переговоры с МВФ приостановлены из-за ситуации с ПриватБанком

НБУ: Переговоры с МВФ приостановлены из-за ситуации с ПриватБанком
Расследование NYT: Россия бомбила гражданские больницы в Сирии

Расследование NYT: Россия бомбила гражданские больницы в Сирии
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.