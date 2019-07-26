В Черновицкой области на приусадебный участок упал дельтаплан, пострадали два человека - ГСЧС (13 новостей) «Летательный аппарат упал на приусадебный участок»

“26 июля около 9:25 ч. на приусадебный участок в селе Погореловка Заставнивского района упал легкомоторный летательный аппарат — дельтоплан, в котором находилось два человека. Увидев это, местные жители сообщили о происшествии соответствующие службы. На вызов прибыли врачи скорой медицинской помощи, работники местного отдела полиции и Службы спасения”, — указано в сообщении.

Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, и из-за падения получили травмы, врачи немедленно госпитализировали в Заставненскую центральную районную больницу. На данный момент личности потерпевших и все обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают правоохранительные органы и соответствующие службы.

Напоминаем, в Сумской области 14 июля упал вертолет, пилот погиб.