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В Черновицкой области на приусадебный участок упал дельтаплан, пострадали два человека - ГСЧС

В Черновицкой области на приусадебный участок упал дельтаплан, пострадали два человека - ГСЧС (13 новостей)

«Летательный аппарат упал на приусадебный участок»

“26 июля около 9:25 ч. на приусадебный участок в селе Погореловка Заставнивского района упал легкомоторный летательный аппарат — дельтоплан, в котором находилось два человека. Увидев это, местные жители сообщили о происшествии соответствующие службы. На вызов прибыли врачи скорой медицинской помощи, работники местного отдела полиции и Службы спасения”, — указано в сообщении.

Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, и из-за падения получили травмы, врачи немедленно госпитализировали в Заставненскую центральную районную больницу. На данный момент личности потерпевших и все обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают правоохранительные органы и соответствующие службы.

Напоминаем, в Сумской области 14 июля упал вертолет, пилот погиб.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Черновицкой области на приусадебный участок упал дельтаплан, пострадали два человека - ГСЧС»
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Украинская правда Украинская правда  ·  26.07.19, 12:17 На приусадебный участок в селе Погореловка Заставнивского района упал легкомоторный летательный аппарат, в котором находилось два человека.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.07.19, 12:17 Легкомоторный летательный аппарат – дельтаплан, в котором находились два человека, упал на приусадебный участок в с.Погореловка (Черновицкая обл.), пострадавшие госпитализированы.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.07.19, 12:20 26 июля около 9:25 ч. на приусадебный участок в селе Погореловка Черновицкой области упал легкомоторный летательный аппарат - дельтаплан, в котором находилось два человека. Увидев это, местные жители…
Гордон Гордон  ·  26.07.19, 12:22 Дельтаплан упал на приусадебный участок в селе Погореловка Черновицкой области, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.26 июля около 10.00 в селе Погореловка Черновицкой области упал легкомоторный…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.07.19, 12:49 Дельтаплан с двумя мужчинами упал на приусадебный участок в селе Погореловка Черновицкой области, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в пятницу, 26 июля. Инцидент произошел…
ForUm ForUm  ·  26.07.19, 12:53 26 июля около 09:25 на приусадебный участок в селе Погореловка Заставновского района упал легкомоторный летательный аппарат - дельтоплан, в котором находилось два человека. Об этом сообщает ГосЧС.Увидев…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.07.19, 13:06 В Черновицкой области утром 26 июля упал дельтаплан, в котором находились два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "26 июля около 9:25…
Главред Главред  ·  26.07.19, 13:19 В пятницу утром, 26 июля, в селе Погореловка (находится под Черновцами) на приусадебный участок упал дельтаплан, в котором находились двое мужчин, обошлось без жертв. Легкомоторный летательный аппарат...
Униан Униан  ·  26.07.19, 13:20 Летательный аппарат упал на приусадебный участок.
Униан Униан  ·  26.07.19, 13:20 Летательный аппарат упал на приусадебный участок.
Голос.UA Голос.UA  ·  26.07.19, 14:24 На Буковине сегодня, 26 июля около 9:35, на приусадебный участок в селе Погореловка Заставнивского района упал легкомоторный летательный аппарат – дельтаплан, в котором находилось два человека. Об этом…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.07.19, 15:12 Двое мужчин в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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