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В Черновицкой области упал легкомоторный самолет, есть пострадавшие (3 новости) «В Черновицкой области упал легкомоторный самолет, в результате чего, двое мужчин были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает УНН со…»

В Черновицкой области упал легкомоторный самолет, в результате чего пострадали двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"26 июля в 09 час. 35 мин. вблизи с. Погореловка Заставнивского района на поле упал легкомоторный самолет "Бекас", в результате чего пострадали 2 человека (пилот и пассажир)", — говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что оба пострадавших были госпитализированы в больницу.

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Как сообщается, от ГосЧС привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Сумской области потерпел крушение вертолет МИ-2, пилот погиб. Авария произошла во время проведения работ по опрыскиванию полей.