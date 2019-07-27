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В Черновицкой области упал легкомоторный самолет, есть пострадавшие

В Черновицкой области упал легкомоторный самолет, есть пострадавшие (3 новости)

«В Черновицкой области упал легкомоторный самолет, в результате чего, двое мужчин были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает УНН со…»

В Черновицкой области упал легкомоторный самолет, в результате чего пострадали двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"26 июля в 09 час. 35 мин. вблизи с. Погореловка Заставнивского района на поле упал легкомоторный самолет "Бекас", в результате чего пострадали 2 человека (пилот и пассажир)", — говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что оба пострадавших были госпитализированы в больницу.

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Как сообщается, от ГосЧС привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Сумской области потерпел крушение вертолет МИ-2, пилот погиб. Авария произошла во время проведения работ по опрыскиванию полей.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  27.07.19, 07:45 В Черновицкой области упал легкомоторный самолет, в результате чего, двое мужчин были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.“26 июля в 09 час.…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.07.19, 08:20 В Черновицкой области упал легкомоторный самолет, в результате чего, двое мужчин были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "26 июля в 09 час. 35 мин. вблизи с. Погореловка…
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