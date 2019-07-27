В Черновицкой области упал легкомоторный самолет, есть пострадавшие

В Черновицкой области упал легкомоторный самолет, в результате чего пострадали двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
"26 июля в 09 час. 35 мин. вблизи с. Погореловка Заставнивского района на поле упал легкомоторный самолет "Бекас", в результате чего пострадали 2 человека (пилот и пассажир)", — говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что оба пострадавших были госпитализированы в больницу.
Как сообщается, от ГосЧС привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что в Сумской области потерпел крушение вертолет МИ-2, пилот погиб. Авария произошла во время проведения работ по опрыскиванию полей.