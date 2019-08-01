В ЦИК рассказали, что может повлиять на результаты выборов (7 новостей) «В производстве остаются еще 13 исков»

В Центральной избирательной комиссии по результатам выборов в Верховную раду назвали проблемными округами №№ 50, 119, 198, 210, 69 и 105. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Слипачук отметила, что есть несколько судебных исков, которые могут повлиять на установление итогов голосования.

"Есть несколько судебных исков, которые могут повлиять на установление итогов голосования. Перечень округов, которые по мнению комиссии являются проблемными. Это 69 округ. Несколько минут назад мне стало известно, что один из кандидатов подал иск в Шестой окружной апелляционный суд на постановление ЦИК, которым было отменено постановление ОИК №69 округа о проведении пересчета голосов на участках этого округа... То есть, мы 69 округ имеем как таковой, по которому могут быть судебные производства", - заявила глава ЦИК.

По ее словам, 64 округа уже нет в перечне проблемных.

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"О проблемных округах. Другие комиссии, о которых идет речь: 198, 210 и 105-находятся в процессе судебных решений. А именно по ним есть апелляции. Где-то они представлены, где-то они ожидаются и будут представлены только сегодня", - добавила глава Центризбирком.

Новость дополняется

Обновлено в 14:03 Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что рассмотрение судебных исков в проблемных одномандатных округах может повлиять на результаты голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Обновлено в 14:25 В производстве остаются еще 13 исков.