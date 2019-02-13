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Политика
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 21:00
· Сериал · Зампредседатель
В ЦИК сделали заявление по сериалу "Слуга народа-3" с Зеленским

В ЦИК сделали заявление по сериалу "Слуга народа-3" с Зеленским (9 новостей)

«Зеленский в роли президента Голобородько очень нервирует чиновников»

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявляет, что оценить, можно ли считать сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, только после его выхода, запланированного на март текущего года.

Обновлено в 20:21 В случае выявления в сериале "Слуга народа-3", где главную роль играет кандидат в президенты Владимир Зеленский, признаков агитации лента должна быть промаркирована и оплачена из его избирательного фонда

Обновлено в 21:00 Быть ли "Слуге народа 3"?В Сеть выложили переписку депутата из БПП Александра Черненко с чиновником из администрации президента, где они живо обсуждают методы как запретить третью часть сериала с Владимиром Зеленским.

ФОТО К НОВОСТИ: «В ЦИК сделали заявление по сериалу "Слуга народа-3" с Зеленским»
Фото ЦИК сможет проверить сериал "Слуга народа" на соблюдение избирательного законодательства только после его выхода – зампредседателя
Фото ЦИК сможет проверить сериал "Слуга народа" на соблюдение избирательного законодательства только после его выхода – зампредседателя
Фото В ЦИК сделали заявление по сериалу "Слуга народа-3" с Зеленским
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Главред Главред  ·  13.02.19, 18:36 Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа" Замглавы Центризбиркома Украины Евгений Радченко заявил, что оценить, можно ли считать сериал "Слуга народа-3" с кандидатом...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.02.19, 19:17 В случае выявления в сериале "Слуга народа-3", где главную роль играет кандидат в президенты Владимир Зеленский, признаков агитации, лента должна быть соответствующим образом промаркирована и оплачена…
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.02.19, 19:50 Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко", бывший председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Александр Черненко планирует недопустить показ телевизионного сериала с участием…
ТСН ТСН  ·  13.02.19, 20:20 Зеленский в роли президента Голобородько очень нервирует чиновников.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.02.19, 20:21 В случае выявления в сериале "Слуга народа-3", где главную роль играет кандидат в президенты Владимир Зеленский, признаков агитации лента должна быть промаркирована и оплачена из его избирательного фонда
Facenews Facenews  ·  13.02.19, 21:00 Быть ли "Слуге народа 3"?В Сеть выложили переписку депутата из БПП Александра Черненко с чиновником из администрации президента, где они живо обсуждают методы как запретить третью часть сериала с Владимиром…
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