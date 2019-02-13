В ЦИК сделали заявление по сериалу "Слуга народа-3" с Зеленским (9 новостей) «Зеленский в роли президента Голобородько очень нервирует чиновников»

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявляет, что оценить, можно ли считать сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, только после его выхода, запланированного на март текущего года.

Обновлено в 20:21 В случае выявления в сериале "Слуга народа-3", где главную роль играет кандидат в президенты Владимир Зеленский, признаков агитации лента должна быть промаркирована и оплачена из его избирательного фонда

Обновлено в 21:00 Быть ли "Слуге народа 3"?В Сеть выложили переписку депутата из БПП Александра Черненко с чиновником из администрации президента, где они живо обсуждают методы как запретить третью часть сериала с Владимиром Зеленским.