В "деле Мораеса" прогнозы не слишком оптимистичны

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел решение относительно натурализации украинского-бразильского нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса.

По информации телеканалов "Футбол 1/2", решение по делу Мораеса уже принято.

Также решение УЕФА направлено в Федерацию футбола Украины (ФФУ), однако, что именно решили в УЕФА – не известно.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, вероятно, УЕФА объявит вердикт 3-го мая.

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Сборная Украины рискует получить два технических поражения – за матчи против Португалии и Люксембурга, где сыграл Жуниор Мораес. Пока же "сине-желтые" имеют четыре очка в активе в отборе на Евро-2020.

Скандал относительно натурализации Жуниора МораесаФедерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала техническое поражение из-за участия Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства –проживание на территории Украины непрерывно 5 лет. Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга. Жуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно лишь 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в лагерь национальной сборной. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли у Люксембурга благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.

Обновлено в 10:43 Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) УЕФА огласил итоговое решение по делу о скандальной натурализацией Федерацией футбола Украины (ФФУ) бразильского форварда Жуниора Мораеса.

Обновлено в 11:17 "Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом", – говорится в сообщении Андрея Павелко.