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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 02:17
· Журналист · Убийство журналиста · Следователь
В деле Шеремета проводят следственный эксперимент - адвокат

В деле Шеремета проводят следственный эксперимент - адвокат (33 новости)

«На место привезли подозреваемую Юлию Кузьменко»

Адвокат Владислав Добош заявил, что по делу убийства журналиста Павла Шеремета следователи проводят следственный эксперимент с подозреваемой Юлией Кузьменко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Добоша в Facebook.

По его словам, он от следователя получил сообщение о том, что 2 января будет провотиться следственный эксперимент.

"Я в 16:50 получил на электронную почту от Бирко (следователь - ред.) сообщение о том, что сегодня в 18 часов будет проводиться следственный эксперимент. Это при том, что они не дали нам ознакомиться с материалами дела, не открыли видео по которому должны проводить следственный эксперимент", - сообщил адвокат.

Также он отметил, что действия следователей являются незаконными. При этом добавил, что ему до сих пор не предоставили все материалы дела, в частности, касающиеся камер и самого эксперимента.

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Также адвокат подчеркнул, что эксперимент нужно проводить в 2:40, поскольку именно такое время указанно на видео с камер наблюдения.

Обновлено в 02:07 Благодаря этому следственному действию хотели проверить походку подозреваемой, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая хранится в видеоматериалах у следователей.

Обновлено в 02:17 Антоненко не принимал участия в следственном действии.

ФОТО К НОВОСТИ: «В деле Шеремета проводят следственный эксперимент - адвокат»
Фото По делу убийства Павла Шеремета проводят следственный эксперимент с Кузьменко, - адвокат
Фото С участием подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко провели следственный эксперимент, - адвокат
Фото По делу убийства Павла Шеремета проводят следственный эксперимент с Кузьменко
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  02.01.20, 18:28 Владислав Добош отметил, что действия следователей являются незаконными
Украинская правда Украинская правда  ·  02.01.20, 19:08 Адвокат Владислав Добош заявляет, что по делу убийства Павла Шеремета следователи проводят следственный эксперимент с его подзащитной, подозреваемой Юлией Кузьменко.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  02.01.20, 19:32 Сегодня следствие по делу Павла Шеремета проводит следственный эксперимент с одной из подозреваемых Юлией Кузьменко. Об этом в Facebook сообщил ее адвокат Владислав Добош. По словам Добоша, сообщение…
УНН УНН  ·  02.01.20, 20:10 Адвокат Владислав Добош, который защищает в суде подозреваемую по делу убийства Павла Шеремета Юлию Кузьменко рассказал, что сегодня должен был состояться следственный эксперимент. Об этом он сообщил…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  02.01.20, 20:10 Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош сообщает о проведении с ее участием следственного эксперимента. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.01.20, 20:11 Информацию о проведении следственного эксперимента адвокатам подозреваемых отправили на электронную почту за 45 минут до его проведения. Процедуру назначили на 18:00 2 января. Кроме того, защитникам не…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.01.20, 20:14 Адвокат Юлии Кузьменко получил уведомление о проведении следственного эксперимента за час до его начала.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.01.20, 20:34 Защитник подозреваемой в убийстве журналиста Шеремета детского кардиохирурга Кузьменко Влад Добош утверждает, что правоохранители с нарушениями проводят следственный эксперимент.
Газета День Газета День  ·  02.01.20, 20:38 Адвокат Владислав Добош заявил, что по делу убийства журналиста Павла Шеремета следователи проводят следственный эксперимент с подозреваемой Юлией Кузьменко. Об этом сообщает адвокат Кузьменко в Facebook.…
Голос.UA Голос.UA  ·  02.01.20, 21:00 Адвокат подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета, медика Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил, что защитников до сих пор не допустили к материалам дела, хотя они давно уже добиваются этого права.…
Главком Главком  ·  02.01.20, 21:01 Адвокат заявляє, що такі дії слідчих є прямим порушенням права на захист
ТСН ТСН  ·  02.01.20, 21:05 Адвокат получил информацию о проведении следственных действий за час до их начала.
Гордон Гордон  ·  02.01.20, 21:06 Владислав Добош, адвокат медика и волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета заявил, что следователи не дали ему возможности ознакомится с видео,…
Гордон Гордон  ·  02.01.20, 21:06 Владислав Добош, адвокат медика и волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявил, что следователи не дали ему возможности ознакомиться с видео,…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  02.01.20, 21:52 Защитник подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош сообщил, что следователи проводят следственный эксперимент с его подзащитной. Об этом адвокат написал…
Телеграф Телеграф  ·  02.01.20, 22:01 По делу об убийстве Шеремета проводят следственный эксперимент с Кузьменко.
Украинская правда Украинская правда  ·  02.01.20, 23:15 В деле убийства журналиста Павла Шеремета проводят следственный эксперимент в центре Киева с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.01.20, 23:19 В отношении подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета сержанта ВСУ, музыканта Андрея Антоненко следователи намерены провести следственный эксперимент, сообщил юрист Маси Найем.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  02.01.20, 23:45 Правозащитник утверждает, что полиция действует незаконно.
Гордон Гордон  ·  02.01.20, 23:45 2 января в Киеве проводят следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В нем принимает участие подозреваемая медик и волонтер Юлия Кузьменко. Еще один подозреваемый –военнослужащий…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.20, 00:02 В эксперименте должен был принять участие и подозреваемый музыкант Андрей Антоненко, но он отказался от участия в эксперименте, так как его адвокаты не смогли прибыть на место проведения эксперимента.
Униан Униан  ·  03.01.20, 00:04 На место привезли подозреваемую Юлию Кузьменко.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.01.20, 00:08 Следователи прямо сейчас, 2 января, пытаются провести следственный эксперимент с участием подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета – Андрея Антоненко. Подозреваемый отказывается это делать из-за…
ТСН ТСН  ·  03.01.20, 00:16 Второго подозреваемого не доставляли на место событий.
Факты Факты  ·  03.01.20, 00:20 В эксперименте принимает участие подозреваемая медик-волонтер Юлия Кузьменко
Канал 112 Канал 112  ·  03.01.20, 00:32 По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета следователи проводят следственный эксперимент с подозреваемой Юлией Кузьменко. Об этом заявил адвокат Кузьменко Владислав Добош на странице в Facebook. "Я…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.01.20, 00:34 В деле убийства журналиста Павла Шеремета проводят следственный эксперимент в центре Киева с участием подозреваемой Юлии Кузьменко. На улицу Ивана Франко привезли подозреваемую Кузьменко. Она должна пройти…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.01.20, 00:37 Следователь игнорирует ходатайства адвокатов об ознакомлении с материалами дела, отмечает юрист.
Украинская правда Украинская правда  ·  03.01.20, 02:05 Адвокат Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.01.20, 02:17 Антоненко не принимал участия в следственном действии.
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