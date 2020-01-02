В деле Шеремета проводят следственный эксперимент - адвокат

Адвокат Владислав Добош заявил, что по делу убийства журналиста Павла Шеремета следователи проводят следственный эксперимент с подозреваемой Юлией Кузьменко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Добоша в Facebook.

По его словам, он от следователя получил сообщение о том, что 2 января будет провотиться следственный эксперимент.

"Я в 16:50 получил на электронную почту от Бирко (следователь - ред.) сообщение о том, что сегодня в 18 часов будет проводиться следственный эксперимент. Это при том, что они не дали нам ознакомиться с материалами дела, не открыли видео по которому должны проводить следственный эксперимент", - сообщил адвокат.

Также он отметил, что действия следователей являются незаконными. При этом добавил, что ему до сих пор не предоставили все материалы дела, в частности, касающиеся камер и самого эксперимента.

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Также адвокат подчеркнул, что эксперимент нужно проводить в 2:40, поскольку именно такое время указанно на видео с камер наблюдения.

Обновлено в 02:07 Благодаря этому следственному действию хотели проверить походку подозреваемой, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая хранится в видеоматериалах у следователей.

Обновлено в 02:17 Антоненко не принимал участия в следственном действии.