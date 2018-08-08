В Демократической республике Конго зарегистрированы девять смертей от лихорадки Эбола (5 новостей) «Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго подтвердило девять смертельных случаев после вспышки лихорадки Эбола»

Министерство здравоохранения Демократической республики Конго подтвердило девять летальных случаев после вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 8 августа.

Все случаи зарегистрированы в регионе Бени в провинции Северное Киву на границе с Угандой и Руандой.

"В общей сложности у нас есть данные о 43 случаях заболевания, 16 из которых подтверждены, 27 – под вопросом. Еще 46 случаев на данный момент изучаются (на предмет связи с лихорадкой Эбола – ред.", – говорится в заявлении Минздрава.

Ранее, 1 августа, Минздрав ДРК объявил об очередной вспышке лихорадки Эбола в стране – десятой с 1976 года. Во время предыдущей вспышки, о победе над которой заявили в конце июля 2018 года, погибли 33 человека.

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Почти тысяча человек, контактировавших с зараженными, на данный момент содержатся в карантинной зоне, уточнили в министерстве.

Накануне стало известно, что в Демократической Республике Конго подтверждено 13 новых случаев заражения вирусом Эбола. Тогда сообщалось о трех летальных исходах.

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Обновлено в 12:05 Все случаи зарегистрированы в регионе Бени в провинции Северное Киву на границе с Угандой и Руандой."В общей сложности у нас есть данные о 43 случаях заболевания, 16 из которых подтверждены, 27 – под вопросом. Еще 46 случаев на данный момент…

Обновлено в 12:12 Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго подтвердило девять смертельных случаев после вспышки лихорадки Эбола.