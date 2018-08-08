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Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:12
· Минздрав · Интерфакс-Украина
В Демократической республике Конго зарегистрированы девять смертей от лихорадки Эбола

В Демократической республике Конго зарегистрированы девять смертей от лихорадки Эбола (5 новостей)

«Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго подтвердило девять смертельных случаев после вспышки лихорадки Эбола»

Министерство здравоохранения Демократической республики Конго подтвердило девять летальных случаев после вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 8 августа.

Все случаи зарегистрированы в регионе Бени в провинции Северное Киву на границе с Угандой и Руандой.

"В общей сложности у нас есть данные о 43 случаях заболевания, 16 из которых подтверждены, 27 – под вопросом. Еще 46 случаев на данный момент изучаются (на предмет связи с лихорадкой Эбола – ред.", – говорится в заявлении Минздрава.

Ранее, 1 августа, Минздрав ДРК объявил об очередной вспышке лихорадки Эбола в стране – десятой с 1976 года. Во время предыдущей вспышки, о победе над которой заявили в конце июля 2018 года, погибли 33 человека.

У некоторых заболевших в лагере
У некоторых заболевших в лагере "Орленок" диагностирована острая…

Почти тысяча человек, контактировавших с зараженными, на данный момент содержатся в карантинной зоне, уточнили в министерстве.

Накануне стало известно, что в Демократической Республике Конго подтверждено 13 новых случаев заражения вирусом Эбола. Тогда сообщалось о трех летальных исходах.

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Обновлено в 12:05 Все случаи зарегистрированы в регионе Бени в провинции Северное Киву на границе с Угандой и Руандой."В общей сложности у нас есть данные о 43 случаях заболевания, 16 из которых подтверждены, 27 – под вопросом. Еще 46 случаев на данный момент…

Обновлено в 12:12 Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго подтвердило девять смертельных случаев после вспышки лихорадки Эбола.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Демократической республике Конго зарегистрированы девять смертей от лихорадки Эбола»
Фото В Демократической республике Конго зарегистрированы девять смертей от лихорадки Эбола
Фото Власти Конго подтвердили девять смертей от Эболы
Фото В Конго зарегистрированы девять смертей от лихорадки Эбола
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.08.18, 10:06 Министерство здравоохранения Демократической республики Конго подтвердило девять летальных случаев после вспышки лихорадки Эбола, сообщают в среду западные СМИ.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  08.08.18, 10:59 Министерство здравоохранения республики подтвердило летальные случаи после вспышки лихорадки Эбола. Как сообщают в среду, 8 августа, западные СМИ, все случаи зарегистрированы в регионе Бени в провинции…
Facenews Facenews  ·  08.08.18, 12:05 Министерство здравоохранения Демократической республики Конго подтвердило девять летальных случаев после вспышки лихорадки Эбола. Все случаи зарегистрированы в регионе Бени в провинции Северное Киву на…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  08.08.18, 12:12 Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго подтвердило девять смертельных случаев после вспышки лихорадки Эбола.
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