В день траура радикально настроенные протестующие пытались организовать провокации на законной стройке Никольской Слободки (4 новости) «Общественная организация «Никольская Слободка» в сговоре с «комитетом противодействия незаконным застройкам» 9 января в 19:00 попытались устроить бойню со взрывпакетами…»

Общественная организация "Никольская Слободка" в сговоре с "комитетом противодействия незаконным застройкам" 9.01.20 в 19:00 попытались устроить бойню со взрывпакетами и дымовыми шашками на частной территории строительной площадки по адресу: г.Киев, ул.Никольско-Слободская 7-9, об этом сообщает "Капитал"

"Проплаченные активисты в количестве порядка 100 человек под предводительством Андрея Бобровского собрались под законной строительной площадкой, с целью повреждения забора и организации драки с официальной охраной строительного объекта, который находится на частной территории. Благодаря продуманным действиям застройщика и слаженным действиям правоохранительных органов, по недопущению провокаций со стороны радикально настроенных граждан удалось избежать большого общественного резонанса", - говорится в сообщении.

Как утверждает источник, ранее тем же днем законопослушный застройщик ТОВ "Новая Слободка" для выполнения требований КП "Киевблагоустройство" по переносу забора с коммунальной территории, в день получения предписания произвел демонтаж забора собственными силами. После чего, в рамках закона, застройщик начал ограждать забором частную территорию на которой и планируется строительство жилого комплекса.

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Источник сообщает, что правоохранительными органами были задокументированы факты порчи имущества застройщика. Уже в ближайшее время всем незаконным и подстрекательным действиям со стороны Андрея Бобровского и его сообщников будет дана адекватная правовая оценка согласно статье 194 КК Украины и выставлена сумма нанесенного ущерба, после чего последует обращение в суд для компенсации всех материальных потерь.