В Днепре нарядили стадо коз в защитные маски

В Днепропетровской области карантин из-за пандемии коронавируса коснулся не только местных жителей, но и их домашних животных. Как сообщает "Агроцентр", в поселке Игрень появилось стадо коз в масках.
Парнокопытных, облаченных в средства защиты, сфотографировали местные жители, а снимки моментально разлетелись по соцсетям. Некоторые пользователи Сети предположил, что это фотошоп и заявили, что картинка создана для поднятия настроения.
Однако стоит отметить, что часто фермеры одевают козам маски для того чтобы они не ели траву и мусор, из-за которых у них могут возникнуть проблемы с желудком.
Ранее "Вести.ua" сообщали, что около двух сотен козлов сбежали из загона, сломав ограждение, и "захватили" улицы американского города Сан-Хосе, жители которого находятся на карантине.
Также мы писали о том, как президент Танзании провел забавный эксперимент с тестами на коронавирус и к его удивлению результаты показали, что инфекция, якобы, есть не только у людей, но и у козы и даже фруктов.Подпишитесь на ежедневную еmail-рассылку от создателей газеты номер 1 в Украине. Каждый вечер в вашей почте самое важное, эксклюзивное и полезное. Подписаться.