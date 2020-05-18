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В Днепре нарядили стадо коз в защитные маски

В Днепре нарядили стадо коз в защитные маски (3 новости)

«Пользователи соцсети предположили, что так делают для того, чтобы козы не объедали чужие деревья и траву»

В Днепропетровской области карантин из-за пандемии коронавируса коснулся не только местных жителей, но и их домашних животных. Как сообщает "Агроцентр", в поселке Игрень появилось стадо коз в масках.

Парнокопытных, облаченных в средства защиты, сфотографировали местные жители, а снимки моментально разлетелись по соцсетям. Некоторые пользователи Сети предположил, что это фотошоп и заявили, что картинка создана для поднятия настроения.

Однако стоит отметить, что часто фермеры одевают козам маски для того чтобы они не ели траву и мусор, из-за которых у них могут возникнуть проблемы с желудком.

Ранее "Вести.ua" сообщали, что около двух сотен козлов сбежали из загона, сломав ограждение, и "захватили" улицы американского города Сан-Хосе, жители которого находятся на карантине.

Также мы писали о том, как президент Танзании провел забавный эксперимент с тестами на коронавирус и к его удивлению результаты показали, что инфекция, якобы, есть не только у людей, но и у козы и даже фруктов.

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Униан Униан  ·  18.05.20, 18:43 Пользователи соцсети предположили, что так делают для того, чтобы козы не объедали чужие деревья и траву.
Фокус Фокус  ·  18.05.20, 19:33 В Днепре в поселке Игрень местные жители увидели, как на лугу пасутся козы в масках. Фотографии опубликовала пользователь Ксения Пантюшкина в Facebook-паблике "События Игрени". Судя по снимкам, козы в…
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