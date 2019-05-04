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Происшествия
5692.com.ua 5692.com.ua · · Обновлено в 19:15
· Подъезд · Лифт · Происшествие · Май
В Днепре оборвался лифт с людьми: подробности и фото с места ЧП

В Днепре оборвался лифт с людьми: подробности и фото с места ЧП (7 новостей)

«Семья утром собралась поехать на кладбище»

В субботу, 4 мая, в полицию сообщили, что в одном из подъездов многоэтажного дома на жилмассиве Победа в Днепре оборвался лифт. Внутри подъемника в этот момент находились люди. Происшествие случилось около 7:00. Как сообщает «Информатор», в лифте находилась супружеская пара. - На этот вызов выезжала бригада 19-й пожарно-спасательной части. На месте уже работала лифтовая служба, которая сумела открыть двери кабины. Спасателям осталось лишь поставить стремянку, чтобы помочь мужу и жене выбраться из лифта. Никто не пострадал, - сообщила Дарья Гречищева, пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области. Мужчина, который был в оборвавшемся лифте, рассказал об инциденте на своей странице в социальной сети. Он написал, что коммунальные службы сработали достаточно быстро и вспомнил, что лишь год назад подъемник капитально отремонтировали. «Сели на 3-м этаже. Поехали… Потом сильный удар пола кабины обо что-то… Зависли.. Кабина качалась немного… Сообщил диспетчеру и в полицию. Кнопка вызова диспетчера не работала. Звонил по телефону. Приехали все службы, достаточно оперативно. И пришел лифтер. Отрыл двери, я вылез и пошел за стремянкой. Потом по ней поднялась жена… Лифтер сказал, что сработала защита и лифт стал на упор…Трос был цел, судя по всему, но упоры-то сработали», — описал происшествие Валерий Кравченко. Жители подъезда, в котором произошел этот инцидент, сообщили, что проблемы с лифтом у них возникали давно. У него регулярно заклинивало кнопку, а потому иногда вызвать лифт было вообще нельзя. После того, как сотрудники коммунальных служб достали из лифта супругов, кабину лифта закрыли. Никаких ограждений или объявлений о том, что этим лифтом пока пользоваться не безопасно, на месте нет. Но и вызвать лифт не выходит - кнопка действительно не срабатывает. Выбрасывали урны на дорогу: в Каменском задержали ночных хулиганов Источник: 5692.com.ua

Обновлено в 19:00 "На этот вызов выезжала бригада 19 пожарно-спасательной части. На месте уже работала лифтовая служба, которая сумела открыть двери кабины. Спасателям осталось лишь поставить стремянку, чтобы помочь мужу и жене выбраться из лифта. Никто не пострадал", – рассказала пресс-секретарь ГСЧС в…

Обновлено в 19:15 Лифт сорвался с третьего этажа. В нем находились муж и жена.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Днепре оборвался лифт с людьми: подробности и фото с места ЧП»
Фото В Днепре оборвался лифт с семьей внутри
Фото Оборвался лифт с людьми внутри
Фото Ехали на кладбище: В Днепре кабина лифта с семьей внутри сорвалась с третьего этажа
Фото В Днепре оборвался лифт с семейной парой внутри
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Факты Факты  ·  04.05.19, 14:50 Семья утром собралась поехать на кладбище
Facenews Facenews  ·  04.05.19, 16:01 В Днепре произошел жуткий инцидент — в одной из многоэтажек упал лифт с людьми внутри.Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.Лифт с людьми упал с высоты третьего…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  04.05.19, 17:47 В Днепре в одном из многоэтажных домов на ул. Героев, 11 оборвался лифт вместе с людьми. Происшествие случилось 4 мая около 7.30. В момент обрыва троса в лифте находились два человека - муж с женой. К…
Голос.UA Голос.UA  ·  04.05.19, 18:28 4 мая в многоэтажке Днепра кабина лифта сорвалась с третьего этажа, при этом находившаяся внутри семья не пострадала. Об этом сообщил Валерий Кравченко на своей странице в Facebook. Супружеская пара рассказала,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.05.19, 19:00 В Днепре в одном из подъездов многоэтажного дома на проспекте Героев оборвался лифт с третьего этажа. В лифте находилась семейная пара, сообщает Информатор в субботу, 4 мая. "На этот вызов выезжала бригада…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  04.05.19, 19:15 Лифт сорвался с третьего этажа. В нем находились муж и жена.
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