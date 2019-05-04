В Днепре оборвался лифт с людьми: подробности и фото с места ЧП

В субботу, 4 мая, в полицию сообщили, что в одном из подъездов многоэтажного дома на жилмассиве Победа в Днепре оборвался лифт. Внутри подъемника в этот момент находились люди. Происшествие случилось около 7:00. Как сообщает «Информатор», в лифте находилась супружеская пара. - На этот вызов выезжала бригада 19-й пожарно-спасательной части. На месте уже работала лифтовая служба, которая сумела открыть двери кабины. Спасателям осталось лишь поставить стремянку, чтобы помочь мужу и жене выбраться из лифта. Никто не пострадал, - сообщила Дарья Гречищева, пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области. Мужчина, который был в оборвавшемся лифте, рассказал об инциденте на своей странице в социальной сети. Он написал, что коммунальные службы сработали достаточно быстро и вспомнил, что лишь год назад подъемник капитально отремонтировали. «Сели на 3-м этаже. Поехали… Потом сильный удар пола кабины обо что-то… Зависли.. Кабина качалась немного… Сообщил диспетчеру и в полицию. Кнопка вызова диспетчера не работала. Звонил по телефону. Приехали все службы, достаточно оперативно. И пришел лифтер. Отрыл двери, я вылез и пошел за стремянкой. Потом по ней поднялась жена… Лифтер сказал, что сработала защита и лифт стал на упор…Трос был цел, судя по всему, но упоры-то сработали», — описал происшествие Валерий Кравченко. Жители подъезда, в котором произошел этот инцидент, сообщили, что проблемы с лифтом у них возникали давно. У него регулярно заклинивало кнопку, а потому иногда вызвать лифт было вообще нельзя. После того, как сотрудники коммунальных служб достали из лифта супругов, кабину лифта закрыли. Никаких ограждений или объявлений о том, что этим лифтом пока пользоваться не безопасно, на месте нет. Но и вызвать лифт не выходит - кнопка действительно не срабатывает. Выбрасывали урны на дорогу: в Каменском задержали ночных хулиганов Источник: 5692.com.ua

Обновлено в 19:00 "На этот вызов выезжала бригада 19 пожарно-спасательной части. На месте уже работала лифтовая служба, которая сумела открыть двери кабины. Спасателям осталось лишь поставить стремянку, чтобы помочь мужу и жене выбраться из лифта. Никто не пострадал", – рассказала пресс-секретарь ГСЧС в…

Обновлено в 19:15 Лифт сорвался с третьего этажа. В нем находились муж и жена.