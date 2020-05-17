В Днепре пропавшего 12-летнего ребенка нашли убитым в заброшенном доме

Сегодня около полуночи на спецлинию полиции заявили о пропаже ребенка 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. Бабушка рассказала, что около часа дня ее внук пошел гулять, но так и не вернулся. Около 7 вечера ему звонили, и он сказал, что идет домой через территорию больницы на улице Бехтерева. Однако в 8 часов вечера мальчик на звонки уже не отвечал. В поисках ребенка были задействованы все подразделения полиции. Оказалось, днем его видели на остановке "Ксеньевка" с неизвестным мужчиной. Это зафиксировали видеокамеры. Патрульные прибыли на территорию больницы и начали обследовать ее. Там они обнаружили заброшенное здание, а в ней бездомного, который сообщил, что по зданию кто-то бегал и он слышал детский голос. Правоохранители продолжили обследовать территорию. Внезапно они увидели самодельное помещение, в котором лежал неизвестный. Патрульные попросили мужчину выйти к ним. Когда тот вышел – они увидели на его лице кровь. На вопрос полицейских видел ли о...