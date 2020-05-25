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В Днепре с 25 мая возобновляется работа метро и наземного общественного транспорта - Филатов

В Днепре с 25 мая возобновляется работа метро и наземного общественного транспорта - Филатов (3 новости)

«С сегодняшнего дня в Днепре возобновляется работ метро и наземного общественного транспорта»

"В воскресенье, по графику выходного дня в столице работали 191 автобус, более 250 троллейбусов, 125 трамваев и 60 маршруток Киевпастранса", - сказал Кличко.

Также он добавил, что с субботы перевозят пассажиров и маршрутки частных перевозчиков. В воскресенье их в городе работало 770 единиц.

"Весь подвижной состав обязательно проходит дезинфекцию, в транспорте обязательный масочный режим для водителей, кондукторов и пассажиров", - добавил Кличко.

Также он напомнил, что с сегодняшнего дня в столице возобновило работу метро.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 15:52 С сегодняшнего дня в Днепре возобновляется работ метро и наземного общественного транспорта.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 15:58 В Днепре с понедельника, 25 мая, возобновляется работа общественного транспорта, в том числе метро, сообщил городской голова Борис Филатов.
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