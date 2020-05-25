В Днепре уволили руководителя лабораторного центра: искажал ПЦР-тесты на COVID-19 (5 новостей) «На днях там работала комиссия Минздрава и правоохранительных органов»

Главу лабораторного центра Днепра Александра Штепу уволили 22 мая, сообщили в Днепровском областном совете.Руководителя лабораторного центра Днепра Александра Штепу уволили из-за подозрения лаборатории в искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба Днепровского областного совета на странице в Facebook.

"В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причина расследования подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID-19", говорится в заявлении.

В Днепровской ОДА сообщили, что главу лабораторного центра Александра Штепу уволили 22 мая.

"За выходные работу по проведению тестирования населения области на коронавирус восстановили за выходные. За субботу и воскресение лаборатория протестировала 1 тыс. человек", добавили в пресс-службе.

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