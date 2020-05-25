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В Днепре уволили руководителя лабораторного центра: искажал ПЦР-тесты на COVID-19

В Днепре уволили руководителя лабораторного центра: искажал ПЦР-тесты на COVID-19 (5 новостей)

«На днях там работала комиссия Минздрава и правоохранительных органов»

Главу лабораторного центра Днепра Александра Штепу уволили 22 мая, сообщили в Днепровском областном совете.Руководителя лабораторного центра Днепра Александра Штепу уволили из-за подозрения лаборатории в искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба Днепровского областного совета на странице в Facebook.

"В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причина расследования подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID-19", говорится в заявлении.

В Днепровской ОДА сообщили, что главу лабораторного центра Александра Штепу уволили 22 мая.

"За выходные работу по проведению тестирования населения области на коронавирус восстановили за выходные. За субботу и воскресение лаборатория протестировала 1 тыс. человек", добавили в пресс-службе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 март...

ФОТО К НОВОСТИ: «В Днепре уволили руководителя лабораторного центра: искажал ПЦР-тесты на COVID-19»
Фото В Днепре уволили руководителя лабораторного центра: искажал ПЦР-тесты на COVID-19
Фото В Днепропетровской области уволили руководителя лабораторного центра - подозревают в искажении результатов ПЦР-тестов
Фото В Днепре уволили директора лабораторного центра, где тестируют на COVID-19
Фото В Днепре уволили руководителя лабораторного центра из-за искажения результатов тестов на COVID-19
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РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 12:58 По результатам проверки комиссии Министерство здравоохранения был уволен руководитель Днепропетровского областного лабораторного центра Александр Штепа. Его подозревают в недостоверности и искажении результатов…
ТСН ТСН  ·  25.05.20, 13:36 На днях там работала комиссия Минздрава и правоохранительных органов.
Униан Униан  ·  25.05.20, 14:09 Проверка лабораторного центра проводилась в связи с возможным искажением результатов ПЦР-тестов на COVID-19.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 14:28 Руководителя Днепропетровского областного лабораторного центра Александра Штепу обвинили в искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус и уволили с должности.
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