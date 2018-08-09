В Днепре в честь бригадного генерала Исы Мунаева открыт памятный знак - Голик (6 новостей) «Командир батальона имени Джохара Дудаева погиб в 2015 года во время боев под Чернухино Луганской области»

В Днепре состоялось открытие памятного знака в честь бригадного генерала Чеченской республики Ичкерия Исы Мунаева, который погиб, защищая Украину от российской агрессии на Донбасе.

Открытие прошло при участии сына генерала Тимерхана Мунаева, советника губернатора Днепропетровской области Юрия Голика, профинансировавшего изготовление и установку памятного знака, боевых побратимов Исы Мунаева по батальону им. Джохара Дудаева, которым он командовал, а также местных жителей.

"Четыре года назад Днепропетровская область стала форпостом сопротивления российской агрессии. Именно из нашей области уходили на фронт первые добровольцы. И, к сожалению, именно в нашей области больше всего погибших в этой войне. Иса Мунаев – командир международного миротворческого батальона им. Джохара Дудаева, который формировался в Днепропетровской области. Из Днепра Иса Мунаев ушел защищать Свободу и Независимость Украины. Он погиб, защищая свой батальон и последним уходя с позиций при выходе из Дебальцево", - сказал Голик.

На Хортице вандалы разрушили памятный знак защитникам Украины: фото (фото)

Бригадный генерал погиб 1 февраля 2015 года и был похоронен в Днепропетровской области. В его честь была названа улица в Днепре, где теперь и установлен памятный знак.

"Иса чеченец по-национальности и украинец по духу. Он горячо любил Украину и боролся за нее до самого конца. Мы всегда будем помнить Ису Мунаева мужественным борцом", - отметил Голик.