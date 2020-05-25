В Днепре «заклеили» трубу ножками от табуретки (фото)

В Днепре водопроводную трубу залатали деревянными ножками от мебели. Фото такого ремонта опубликовал Александр Фоменко в Facebook-группе Диевский вопрос.
"Горводоканал красавчики. Трубу ножками от табуретки заделали. Технологии будущего", - подписал фото автор поста.
На фото видно, что несколько дыр в водопроводной трубе заделаны деревянными ножками.Трубу залатали ножками от табурета. Фото: Александр Фоменко / Facebook Ранее сообщалось, что известный певец сломал зубы кукурузой на дрели. Также Корреспондент писал, что ведущая на карантине подстригла кусты в бикини.
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