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В Днепре «заклеили» трубу ножками от табуретки (фото) (3 новости) «Автор поста пошутил, что так выглядят технологии будущего»

В Днепре водопроводную трубу залатали деревянными ножками от мебели. Фото такого ремонта опубликовал Александр Фоменко в Facebook-группе Диевский вопрос.

"Горводоканал красавчики. Трубу ножками от табуретки заделали. Технологии будущего", - подписал фото автор поста.

На фото видно, что несколько дыр в водопроводной трубе заделаны деревянными ножками.

Трубу залатали ножками от табурета. Фото: Александр Фоменко / Facebook Ранее сообщалось, что известный певец сломал зубы кукурузой на дрели. Также Корреспондент писал, что ведущая на карантине подстригла кусты в бикини.

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