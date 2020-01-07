  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. В Днепре женщина провалилась в подвал дома
Происшествия
Facenews Facenews ·
· Подъезд · Улица · Результат
В Днепре женщина провалилась в подвал дома

В Днепре женщина провалилась в подвал дома (4 новости)

«Во вторник, 7 января, в Днепре, на улице Романа Шухевича, женщина провалилась в подвал»

В Днепре на улице Романа Шухевича обвалилась плита перекрытия подъезда, в результате чего женщина провалилась в подвал, передает FaceNews.ua.Как сообщается, бетонное перекрытие обрушилось под женщиной, которая выходила из подъезда.

Пострадавшая упала в подвал и сильно травмировалась - с места происшествия ее забрала бригада скорой помощи. "Итог - сотрясение головного мозга и несколько швов на голове. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.При этом отмечается, что аварийный участок в порядок так и не привели. Провал местные жители закрыли лестницей.Как сообщается, жители дома №55 давно жаловались на то, что плита на выходе из их подъезда держится "на честном слове". По их словам, они обращались в Жилсервис-2 и писали заявления, после чего приехала экспертная комиссия, которая ничего не сделала.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.01.20, 16:03 В Днепре на улице Романа Шухевича обвалилась плита перекрытия подъезда, в результате чего женщина провалилась в подвал, сообщает Информатор.  Как сообщается, бетонное перекрытие обрушилось под женщиной,…
MIGnews MIGnews  ·  07.01.20, 16:47 В Днепре в жилом доме обвалилась плита перекрытия подъезда, в результате чего женщина провалилась в подвал.
Подробности Подробности  ·  07.01.20, 17:13 Во вторник, 7 января, в Днепре, на улице Романа Шухевича, женщина провалилась в подвал
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
Западную Украину засыпает снегом: в Карпатах ждут лавин, объявлено штормовое предупреждение

Западную Украину засыпает снегом: в Карпатах ждут лавин, объявлено штормовое…
Мужчина ради развлечения грозился заминировать отделение Винницкой полиции

Мужчина ради развлечения грозился заминировать отделение Винницкой полиции
Убийство в Каховке: Рябошапка определил группу прокуроров для расследования

Убийство в Каховке: Рябошапка определил группу прокуроров для расследования
Под Черкассами пьяный водитель сбил на смерть ребенка

Под Черкассами пьяный водитель сбил на смерть ребенка
В районе Золотого украинские военные подорвались на мине. Один погиб, второй тяжело ранен

В районе Золотого украинские военные подорвались на мине. Один погиб,…
На трассе &quot;Киев-Чоп&quot; трагически погиб ребенок

На трассе "Киев-Чоп" трагически погиб ребенок
Полиция задержала жителя Харьковской области, который &quot;заминировал&quot; ж/д вокзал в Полтаве

Полиция задержала жителя Харьковской области, который "заминировал" ж/д вокзал в…
В 2019 году на дорогах Осло в ДТП погиб лишь один человек

В 2019 году на дорогах Осло в ДТП погиб лишь…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Спенс и Кроуфорд устроили перепалку в соцсетях и договорились о бое

Спенс и Кроуфорд устроили перепалку в соцсетях и договорились о…
&quot;Угрожал всех взорвать&quot;: очевидцы рассказали детали ЧП в общежитии Одессы

"Угрожал всех взорвать": очевидцы рассказали детали ЧП в общежитии Одессы
На это не стоит закрывать глаза: основные причины пониженной температуры тела

На это не стоит закрывать глаза: основные причины пониженной температуры…
В Украину ежедневно не пускают до 30 россиян

В Украину ежедневно не пускают до 30 россиян
Похороны Сулеймани: число погибших в давке возросло

Похороны Сулеймани: число погибших в давке возросло
У побережья Пуэрто-Рико произошло второе землетрясение за два дня магнитудой 6,4 балла

У побережья Пуэрто-Рико произошло второе землетрясение за два дня магнитудой…
Киев-Баскет обыграл Вентспилс в Кубке Европы FIBA

Киев-Баскет обыграл Вентспилс в Кубке Европы FIBA
На Закарпатті водій збив 84-річного пенсіонера, після чого втік

На Закарпатті водій збив 84-річного пенсіонера, після чого втік
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.