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В Днипре кот Семен устроился на работу в исторический музей

В Днипре кот Семен устроился на работу в исторический музей (4 новости)

«В Днепре уличный кот по имени Семен трудоустроился в исторический музей, он будет охранять фонды от крыс и мышей. Об…»

В Днепре уличный кот по имени Семен трудоустроился в исторический музей, он будет охранять фонды от крыс и мышей. Об этом сообщает общество защиты животных на своей странице в Facebook.

"Кот Семен трудоустроился! Не всем же на диванах лежать! Теперь Сеня будет работать в Историческом музее, охранять фонды от крыс и мышей. Семен получил паспорт и все прививки и допущен к работе", - заявили волонтеры.

Также в обществе защиты животных рассказали, что уличный кот, живший в одном из местных дворов, ранее исчез, а потом появился израненный. Благодаря стараниям зоозащитников кота удалось вылечить, и сейчас он заполучил вакантное место в историческом музее имени Дмитрия Яворницкого.

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Ранее в Николаеве мужчина открыл стрельбу из пистолета на улице и убил кота. Злоумышленнику грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Канал 112 Канал 112  ·  06.08.19, 21:59 В Днепре уличный кот по имени Семен трудоустроился в исторический музей, он будет охранять фонды от крыс и мышей. Об этом сообщает общество защиты животных на своей странице в Facebook. "Кот Семен трудоустроился! Не…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  06.08.19, 22:09 В Днепре уличный кот по имени Семен трудоустроился в исторический музей, он будет охранять фонды от крыс и мышей. Об этом сообщает общество защиты животных на своей странице в Facebook. "Кот Семен трудоустроился! Не…
Прямий Прямий  ·  06.08.19, 22:22 В Днепре уличный кот по имени Семен трудоустроился в исторический музей, он будет охранять фонды от крыс и мышей. Об этом сообщает общество защиты животных на своей странице в Facebook. "Кот Семен трудоустроился!…
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