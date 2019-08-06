В Днипре кот Семен устроился на работу в исторический музей (4 новости) «В Днепре уличный кот по имени Семен трудоустроился в исторический музей, он будет охранять фонды от крыс и мышей. Об…»

В Днепре уличный кот по имени Семен трудоустроился в исторический музей, он будет охранять фонды от крыс и мышей. Об этом сообщает общество защиты животных на своей странице в Facebook.

"Кот Семен трудоустроился! Не всем же на диванах лежать! Теперь Сеня будет работать в Историческом музее, охранять фонды от крыс и мышей. Семен получил паспорт и все прививки и допущен к работе", - заявили волонтеры.

Также в обществе защиты животных рассказали, что уличный кот, живший в одном из местных дворов, ранее исчез, а потом появился израненный. Благодаря стараниям зоозащитников кота удалось вылечить, и сейчас он заполучил вакантное место в историческом музее имени Дмитрия Яворницкого.

Здание АП сейчас не соответствует музейным потребностям, но Банковая,…

Ранее в Николаеве мужчина открыл стрельбу из пистолета на улице и убил кота. Злоумышленнику грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet