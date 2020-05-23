В доме престарелых на Ривненщине обнаружили еще 12 случаев COVID-19

В России, на территории московского следственного изолятора "Лефортово", где содержатся несколько украинских политических заключенных, зафиксировали вспышку коронавируса.
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.
"В СИЗО "Лефортово" вспышка коронавируса. Не помогли противоэпидемиологические меры в виде половины луковицы к рациону в день", - написал он.
Кроме того, он добавил, что беспокоится о состоянии здоровья своего подзащитного – Ивана Яцкина, которого содержат в этом СИЗО, а также других политзаключенных.
По данным Крымской правозащитной группы, в «Лефортово» содержатся как минимум трое украинских узников: Иван Яцкин, Галина Довгополая и Константин Ширинга, их обвиняют в "государственной измене" и "шпионаже" в пользу Украины.