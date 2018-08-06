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В Донецкой области двухлетний ребенок упал с 5-го этажа

В Донецкой области двухлетний ребенок упал с 5-го этажа (4 новости)

«Вчера, 5 августа, двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа»

В городе Северске Донецкой области двухлетний ребенок упал с пятого этажа жилого дома и был госпитализирован в реанимацию. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 6 августа.

Инцидент произошел накануне вечером. В Бахмутский отдел полиции поступило сообщение от медиков, в больницу доставлен ребенок с травмами.

"По предварительным данным, хозяйка находилась дома вместе со своими тремя малолетними детьми. Женщина оставила двухлетнего мальчика в зале, а сама стала заниматься младшим ребенком в другой комнате. Маленький вылез на балкон и через открытое окно выпал", – рассказали в полиции.

Правоохранители зарегистрирован этот факт в соответствии с действующим законодательством. Проводится проверка.

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Ранее в Святошинском районе Киева выпала из окна многоэтажки семилетняя девочка и погибла. Трагедия произошла на бульваре Кольцова.

А в Кривом Роге погиб мальчик, выпав из окна седьмого этажа жилого дома в микрорайоне Восточный,3.

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УНН УНН  ·  06.08.18, 14:20 В Северске (Донецкая область) двухлетний ребенок упал с 5-го этажа жилого дома. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области."Вчера около 19:00 до Бахмутского отдела полиции поступило сообщение…
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