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В Донецкой области горел наркологический диспансер (5 новостей) «Погибших и пострадавших нет»

В Донецкой области возник пожар в городском наркологическом диспансере города Краматорска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что информация о пожаре поступила 29 декабря в 21:20. Пожар возник по адресу город Константиновка, ул. Европейская.

По прибытию на место происшествия спасателями установлено, что на первом этаже 3-х этажного здания, в помещении профилактического осмотра больных, наблюдается задымление. На момент прибытия подразделения персонал больницы самостоятельно вышел из здания. Пожар локализован в 21:50, а ликвидирован в 22:19.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается.

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Обновлено в 16:45 Возгорание началось около девяти часов вечера воскресенья, 29 декабря, на первом этаже трехэтажного здания, в помещении профилактического осмотра больных. Персонал больницы самостоятельно вышел из помещения еще до прибытия спасателей.

Обновлено в 17:13 Обошлось без жертв.