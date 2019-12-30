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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 17:13
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В Донецкой области горел наркологический диспансер

В Донецкой области горел наркологический диспансер (5 новостей)

«Погибших и пострадавших нет»

В Донецкой области возник пожар в городском наркологическом диспансере города Краматорска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что информация о пожаре поступила 29 декабря в 21:20. Пожар возник по адресу город Константиновка, ул. Европейская.

По прибытию на место происшествия спасателями установлено, что на первом этаже 3-х этажного здания, в помещении профилактического осмотра больных, наблюдается задымление. На момент прибытия подразделения персонал больницы самостоятельно вышел из здания. Пожар локализован в 21:50, а ликвидирован в 22:19.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается.

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Обновлено в 16:45 Возгорание началось около девяти часов вечера воскресенья, 29 декабря, на первом этаже трехэтажного здания, в помещении профилактического осмотра больных. Персонал больницы самостоятельно вышел из помещения еще до прибытия спасателей.

Обновлено в 17:13 Обошлось без жертв.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  30.12.19, 14:37 Погибших и пострадавших нет
Канал 112 Канал 112  ·  30.12.19, 15:14 Отмечается, что площадь пожара составила около 200 кв. м. Причина и ущерб выясняются.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  30.12.19, 16:45 В городе Константиновка Донецкой области в "Городском наркологическом диспансере Краматорска" произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  30.12.19, 17:13 Обошлось без жертв.
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