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В Дрездене нашли удостоверение "штази", выданное Путину

В Дрездене нашли удостоверение "штази", выданное Путину (4 новости)

«Привіт із кгбешного минулого. У Німеччині знайшли таємне посвідчення майора Володимира Путіна як співробітника Штазі. #Штазі #Путін #посвідчення»

В архиве дрезденского управления министерства госбезопасности ГДР — Штази — нашли удостоверение этой спецслужбы, выданное тогдашнему офицеру КГБ СССР Владимиру Путину.

Об этом сообщила немецкая газета Вild.

Как утверждает Bild, удостоверение означает, что Путин был сотрудником Штази.

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Удостоверение до сих пор находилось в архивах отдела «кадры и подготовка» управления. В единственном документе, который подтверждал выдачу советским военнослужащим служебных удостоверений Штази, Путин не был указан, прокомментировал ситуацию глава дрезденского архива «Штази» Конрад Фельбер.

Документ Путину выдали 31 декабря 1985 года и срок его действия продляли раз в три месяца до конца 1989 года, пишет издание. По словам Фельбера, удостоверение позволяло сотруднику КГБ посещать подразделения Штази и могло помогать ему в вербовке агентов. Глава архива выразил удивление в связи с тем, что перед отъездом в Москву Путин не уничтожал удостоверение, а сдал его.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  11.12.18, 12:30 В архивах Министерства государственной безопасности ГДР, известного как Штази, в Дрездене нашли служебное удостоверение на имя российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Bild. "Бывший офицер…
Facenews Facenews  ·  11.12.18, 14:55 В дрезденском архиве обнаружено выданное Путину удостоверение "штази", действовавшее с 1985 по 1989 годы. В архиве, однако, подчеркнули, что это не означает, что Путин был сотрудником "штази".Президент…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.12.18, 17:28 Привіт із кгбешного минулого. У Німеччині знайшли таємне посвідчення майора Володимира Путіна як співробітника Штазі. #Штазі #Путін #посвідчення
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