В Дрездене нашли удостоверение "штази", выданное Путину

В архиве дрезденского управления министерства госбезопасности ГДР — Штази — нашли удостоверение этой спецслужбы, выданное тогдашнему офицеру КГБ СССР Владимиру Путину.

Об этом сообщила немецкая газета Вild.

Как утверждает Bild, удостоверение означает, что Путин был сотрудником Штази.

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Удостоверение до сих пор находилось в архивах отдела «кадры и подготовка» управления. В единственном документе, который подтверждал выдачу советским военнослужащим служебных удостоверений Штази, Путин не был указан, прокомментировал ситуацию глава дрезденского архива «Штази» Конрад Фельбер.

Документ Путину выдали 31 декабря 1985 года и срок его действия продляли раз в три месяца до конца 1989 года, пишет издание. По словам Фельбера, удостоверение позволяло сотруднику КГБ посещать подразделения Штази и могло помогать ему в вербовке агентов. Глава архива выразил удивление в связи с тем, что перед отъездом в Москву Путин не уничтожал удостоверение, а сдал его.