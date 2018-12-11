В Дрездене нашли удостоверение "штази", выданное Путину

В архиве дрезденского управления министерства госбезопасности ГДР — Штази — нашли удостоверение этой спецслужбы, выданное тогдашнему офицеру КГБ СССР Владимиру Путину.
Об этом сообщила немецкая газета Вild.
Как утверждает Bild, удостоверение означает, что Путин был сотрудником Штази.
Удостоверение до сих пор находилось в архивах отдела «кадры и подготовка» управления. В единственном документе, который подтверждал выдачу советским военнослужащим служебных удостоверений Штази, Путин не был указан, прокомментировал ситуацию глава дрезденского архива «Штази» Конрад Фельбер.
Документ Путину выдали 31 декабря 1985 года и срок его действия продляли раз в три месяца до конца 1989 года, пишет издание. По словам Фельбера, удостоверение позволяло сотруднику КГБ посещать подразделения Штази и могло помогать ему в вербовке агентов. Глава архива выразил удивление в связи с тем, что перед отъездом в Москву Путин не уничтожал удостоверение, а сдал его.