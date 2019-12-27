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В джунглях Мексики нашли огромный дворец майя (Видео)

В джунглях Мексики нашли огромный дворец майя (Видео) (4 новости и 1 видео)

«В археологической зоне Кулуба, которая находится на полуострове Юкатан в Мексике, нашли древний дворец майя»

Археологи обнаружили в мексиканских джунглях огромный дворец майя. Об этом сообщает пресс-служба Национального института антропологии и истории.

Находку обнаружили в так называемой археологической зоне Кулуба на полуострове Юкатан в Мексике. Храм майя имеет внушительные размеры: 55 метров в длину, 15 метров в ширину, и 6 метров в высоту.

Изучив строительные материалы храма, археологи пришли к выводу, что его использовали во время двух исторических периодов. Первые камни храма заложили в период поздней классики в 600−900 года нашей эры. Позже его обновили в период высокой классики в 850−1050 годах нашей эры.

В храме хорошо сохранились лестницы и подвальные помещения. Археологи продолжают изучать находку.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  27.12.19, 08:22 В археологической зоне Кулуба, которая находится на полуострове Юкатан в Мексике, нашли древний дворец майя. Об этом сообщает пресс-служба Национального института антропологии и истории (INAH).Археологи…
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MIGnews MIGnews  ·  27.12.19, 11:59 Археологи обнаружили в мексиканских джунглях огромный дворец майя. Об этом сообщает пресс-служба Национального института антропологии и истории.
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