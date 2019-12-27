Сегодня в 12:15

В джунглях Мексики нашли огромный дворец майя (Видео) (4 новости и 1 видео) «В археологической зоне Кулуба, которая находится на полуострове Юкатан в Мексике, нашли древний дворец майя»

Археологи обнаружили в мексиканских джунглях огромный дворец майя. Об этом сообщает пресс-служба Национального института антропологии и истории.

Находку обнаружили в так называемой археологической зоне Кулуба на полуострове Юкатан в Мексике. Храм майя имеет внушительные размеры: 55 метров в длину, 15 метров в ширину, и 6 метров в высоту.

Изучив строительные материалы храма, археологи пришли к выводу, что его использовали во время двух исторических периодов. Первые камни храма заложили в период поздней классики в 600−900 года нашей эры. Позже его обновили в период высокой классики в 850−1050 годах нашей эры.

В храме хорошо сохранились лестницы и подвальные помещения. Археологи продолжают изучать находку.

Чемпионат Англии. «Вулверхемптон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция…

Ранее была найдена статуэтка Венеры возрастом 23 тысячи лет. Также Корреспондент писал о том, что была раскрыта тайна каменных идолов острова Пасхи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet