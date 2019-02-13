В электричке Мироновка-Фастов произошла стрельба: трое раненых, - полиция. ФОТО

В электропоезде Мироновка-Фастов произошло серьезное происшествие. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, трое пассажиров в состоянии алкогольного опьянения устроили в вагоне дебош и пытались проникнуть в кабину к машинисту. Работник военизированной охраны, который ехал в это время на службу, вынужден был открыть огонь из табельного оружия, чтобы утихомирить хулиганов. "Пассажиры сели в электропоезд на станции Карапыши, все были навеселе, поскольку один из них праздновал свое 33-летие. В вагоне мужчины вели себя неадекватно и нагло, пытались проникнуть к машинисту, и сорвали "стоп-кран". Работник военизированной охраны в форменной одежде сделал замечание компании, но те отреагировали агрессивно. Начали оскорблять его, грозили избить и забрать оружие. Оценив угрозу, правоохранитель сделал предупредительный выстрел вверх", – сообщают в полиции. По данным полиции, это не остановило буйных пассажиров. Поэтому сотрудник выстрелил самому активному хулигану в ноги, а потом сделал еще три выстрела в сторону компании. На станции "Ольшаница" компанию уже встречали следственно-оперативная группа и медики. "Раненые хулиганы были доставлены в больницу. 30-летний мужчина с огнестрельным ранением грудной клетки и брюшной полости находится в реанимации, еще двое его товарищей 31 и 33-летнего возраста с аналогичным ранением грудной клетки находятся в хирургическом отделении больницы", – говорят в полиции. Отвечать, возможно, придется всем участникам конфликта. По данному факту начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ст. 124 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли огнестрельное оружие системы "Наган", 5 гильз и 2 патрона. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Продолжается следствие. Ранее появились подробности об инциденте, когда в Киеве на улице Шолом-Алейхема, 17 был ранен в голову пятилетний ребенок.