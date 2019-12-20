В элитный спортклуб Порошенко пришли люди в масках - бизнесмен (7 новостей) «Государственное бюро расследований проводит следственные действия в спортивном клубе 5 элемент в Киеве и по ряду других адресов в рамках…»

Следователи СБУ нагрянули с обысками в спортивный клуб "5 элемент", конечными бенефициарами которого являются бывший президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко. Об этом 20 декабря сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Данную информацию также подтвердил на своей странице в Facebook известный столичный бизнесмен, будущий кандидат в мэры Киева Гарик Корогодский. "Ничем не отличается сегодняшний режим от Порошенковского или Януковичского. Налет СБУ (так они представились) на фитнес "5 элемент". Проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы. Мне сорвали тренировку", - написал он, опубликовав соответствующее фото.

К слову, тогда детективы НАБУ встретили сопротивление титушек, охранявших, размещенную в клубе, приемную депутата Верховной Рады Алексея Порошенко, сына экс-президента Украины.

Отметим, что почетное консульство Республики Сейшельские острова (известная оффшорная зона) находится на улице Электриков, 29А в помещении спортклуба "Пятый элемент", который принадлежит Петру Порошенко. При этом, генеральный консул Сейшел - сын бывшего первого заместителя Секретаря СНБОУ и совладельца корпорации "Богдан" Игоря Гладковского, подозреваемого в причастности к коррупционным схемам "Укроборонпрома".

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Обновлено в 13:16 Государственное бюро расследований проводит следственные действия в спортивном клубе "5 элемент" в Киеве и по ряду других адресов в рамках расследования уголовных производств по "Ленинской кузне" и "ситуативной комнате", в которых фигурирует народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Обновлено в 13:18 Иванова отметила, что обыски проходят не только в "5 элементе", но и в нескольких домовладениях.