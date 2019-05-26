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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:09
· Выборы · Евросоюз · Европарламент · Reuters
В ЕС начался последний этап выборов в Европарламент

В ЕС начался последний этап выборов в Европарламент (5 новостей)

«Новый состав Европарламента выбирают граждане 21 страны ЕС»

В странах-членах Евросоюза начался последний этап выборов в Европарламент. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 26 мая.

Сегодня голосование проходит в 21 государстве. Избирательные участки открылись в 07:00 в восточных странах Евросоюза. Голосование продлится до 23:00 по местному времени. Последними закроются участки в Италии.

Отмечается, что выборы в Европарламент являются крупнейшими в мире по количеству избирателей после Индии. Правом голоса обладают более 420 млн человек.

Первые результаты относительно состава Европарламента можно ожидать сегодня после 21:00 по Киеву.

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Как известно, евродепутатов выбирают по пропорциональной системе, а дальше депутаты от партий различных государств объединяются в партийные группы.

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Обновлено в 13:54 Сегодня голосование проходит в 21 государстве. Избирательные участки открылись в 07:00 в восточных странах Евросоюза. Голосование продлится до 23:00 по местному времени. Последними закроются участки в Италии.

Обновлено в 14:09 Новый состав Европарламента выбирают граждане 21 страны ЕС.

ФОТО К НОВОСТИ: «В ЕС начался последний этап выборов в Европарламент»
Фото В ЕС начался последний этап выборов в Европарламент
Фото Начался последний этап выборов в Европарламент
Фото В Евросоюзе проходит последний этап выборов в парламент
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ForUm ForUm  ·  26.05.19, 13:54 В странах-членах Евросоюза начался последний этап выборов в Европарламент. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 26 мая.Сегодня голосование проходит в 21 государстве. Избирательные участки…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.05.19, 14:09 Новый состав Европарламента выбирают граждане 21 страны ЕС.
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