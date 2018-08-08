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В Эстонии ищут боевую ракету, случайно выпущенную истребителем (5 новостей) «Истребитель военно-воздушных сил Испании во время полета над южной Эстонией ошибочно выпустил боевую ракету класса воздух – воздух. Инцидент произошел…»

Базирующийся в Эстонии самолет ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM.

Об этом сообщается на сайте главного штаба Сил обороны Эстонии.

По предварительным данным, ракета со взрывчатым веществом упала в 40 км к северу от города Тарту. Установить ее местоположение на данный момент не удалось. Длина ракеты составляет 3,7 м, диаметр 18 см.

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По данным штаба, инцидент произошел рядом с городом Отепя, над территорией для проведения военных учений.

Силы обороны Эстонии начали расследование инцидента и поисковую операцию. Самолет, выпустивший ракету, вернулся на авиабазу.