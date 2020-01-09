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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 11:14
· Февраль
В этом году церемония Оскара снова пройдет без ведущего

В этом году церемония Оскара снова пройдет без ведущего (4 новости)

«Церемония вручения кинопремии Оскар в 2020 году опять состоится без ведущего. Это уже третий случай за историю ее проведения. О…»

Церемония вручения кинопремии "Оскар", которая пройдет 9 февраля 2020 года, второй год подряд пройдет без участия ведущего. Это будет третье в истории вручения премии Оскар без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter. 

В прошлом году церемония прошла без ведущего впервые за 30 лет. Актер и комик Кевин Харт, который должен был ее проводить, отказался вести мероприятие из-за скандала вокруг его гомофобных публикаций в Twitter. Тогда статуэтки вручали актеры, деятели искусства и спортсмены. 

Первый раз премия без ведущего прошла в 1989 году, тогда церемония началась не вступительными словами ведущих, а долгим музыкальным сюжетом. 

https://twitter.com/TheAcademy/status/1214986452804653056?s=20

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Мы ранее писали, что Американская киноакадемия обнародовала состав шорт-листов "Оскара". Так, в категории "Лучший международный фильм" вошли десять картин, среди которых "Раскрашенная птица" чешского режиссера Вацлава Маргула, снятая в копродукции с Украиной. "Вести.ua" подробно рассказывали о фильме "Раскрашенная птица".

Обновлено в 11:14 Отметим, что такое произойдет в третий раз в истории премии и второй год подряд. В прошлом году "Оскар" должен был вести комик Кевин Харт, однако интернет-пользователи припомнили ему гомофобные записи в Twitter девятилетней давности, после чего Харт отказался вести награждение. Перед этим "Оскар" вручали без ведущего в 1989 году.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  09.01.20, 08:52 В 2020 году 92-я церемония вручения премии Оскар второй год подряд пройдет без ведущего. Об этом cообщает Twitter американской киноакадемии."В этом году церемония Оскар сейчас выглядит так: звезды - да,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.01.20, 10:54 Церемония вручения кинопремии Оскар в 2020 году опять состоится без ведущего. Это уже третий случай за историю ее проведения. О том, что мероприятие пройдет в таком формате, сообщила сама Американская…
Канал 112 Канал 112  ·  09.01.20, 11:14 В этом году церемония вручения премии "Оскар", которая пройдет 9 февраля, снова останется без ведущего. Об этом говорится в Twitter американской киноакадемии. Согласно информации, гостей торжества ждут…
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