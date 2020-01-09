В этом году церемония Оскара снова пройдет без ведущего (4 новости) «Церемония вручения кинопремии Оскар в 2020 году опять состоится без ведущего. Это уже третий случай за историю ее проведения. О…»

Церемония вручения кинопремии "Оскар", которая пройдет 9 февраля 2020 года, второй год подряд пройдет без участия ведущего. Это будет третье в истории вручения премии Оскар без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.

В прошлом году церемония прошла без ведущего впервые за 30 лет. Актер и комик Кевин Харт, который должен был ее проводить, отказался вести мероприятие из-за скандала вокруг его гомофобных публикаций в Twitter. Тогда статуэтки вручали актеры, деятели искусства и спортсмены.

Первый раз премия без ведущего прошла в 1989 году, тогда церемония началась не вступительными словами ведущих, а долгим музыкальным сюжетом.

https://twitter.com/TheAcademy/status/1214986452804653056?s=20

В НАПК обнародовали зарплаты свои руководителей за февраль

Мы ранее писали, что Американская киноакадемия обнародовала состав шорт-листов "Оскара". Так, в категории "Лучший международный фильм" вошли десять картин, среди которых "Раскрашенная птица" чешского режиссера Вацлава Маргула, снятая в копродукции с Украиной. "Вести.ua" подробно рассказывали о фильме "Раскрашенная птица".

Обновлено в 11:14 Отметим, что такое произойдет в третий раз в истории премии и второй год подряд. В прошлом году "Оскар" должен был вести комик Кевин Харт, однако интернет-пользователи припомнили ему гомофобные записи в Twitter девятилетней давности, после чего Харт отказался вести награждение. Перед этим "Оскар" вручали без ведущего в 1989 году.