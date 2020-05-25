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В Евролиге подтвердили завершение сезона

В Евролиге подтвердили завершение сезона (5 новостей)

«Все команды сохранят за собой место в турнире на сезон-2020/21»

Баскетбольная Евролига приняла решение досрочно завершить сезон 2019/20 годов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Евролиги.

Исполнительный совет акционеров Коммерческой компании Евролиги провел дистанционное заседание относительно приостановленного сезона в связи с глобальной пандемией COVID-19 (коронавирус).

Изучив все возможные варианты, Исполнительный совет принял решение отменить сезон. Ни одна из команд не будет признана чемпионом сильнейшего международного европейского турнира по баскетболу.

"Без сомнения, это самое трудное решение, которое нам пришлось принять за 20-летнюю историю. По независящим от нас причинам мы были вынуждены прервать успешный и интересный сезон в истории баскетбола в Европе", - говорится в заявлении президента и исполнительного директора баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу.

Отметим, что в сезоне Евролиги 2020-21 годов будет участвовать аналогичные 18 команд, выступавших в нынешней кампании.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  25.05.20, 13:19 Официально решение будет принято после конференции с представителями команд
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  25.05.20, 14:51 Все команды сохранят за собой место в турнире на сезон-2020/21
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 15:27 Евролига подтвердила досрочное завершение баскетбольного сезона.
Sport.ua Sport.ua  ·  25.05.20, 15:39 Вместе с Еврокубком
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