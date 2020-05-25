В Европарламенте призвали четыре страны не экономить на преодолении кризиса (3 новости) «Дэвид Сассолі выступил с критикой стран, правительства которых выразили альтернативу по экономическому восстановлению ЕС после коронакризиса»

Президент Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию не экономить на преодолении вызванного пандемией коронавируса кризиса. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Европарламента.

Сассоли подчеркнул, что нет "экономных" стран и стран "со свободными расходами".

"Я обращаюсь к их ответственности. Нет "экономных" стран и стран "со свободными расходами". Скорее, есть страны, которые осознают серьезность вызовов, стоящих перед нами, и те, которые этого не делают", - заявил он.

Президент ЕП отметил, что сейчас не время "для долгих размышлений".

"Именно поэтому я прошу всех быть на высоте этого исторического момента. Всем выгодно иметь общий рынок ЕС, и страны, которые выдвинули возражения, есть среди тех, кому это больше всего выгодно. Надеюсь, что все будут это ценить. Сейчас не время для долгих размышлений, но время для восстановления, иначе мы рискуем, в конце, получить Европу, которая будет двигаться с разными скоростями", - сказал Сассоли.

Как сообщалось, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на несущественные поездки в Европейском союзе еще на 30 дней - до 15 июня, в связи с пандемией коронавируса.

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