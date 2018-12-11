  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. В Европарламенте призвали страны ЕС закрыть порты для кораблей России
Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Россия · Корабль · Азов · Российская Федерация
В Европарламенте призвали страны ЕС закрыть порты для кораблей России

В Европарламенте призвали страны ЕС закрыть порты для кораблей России (4 новости)

«Депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс считает, что ЕС должен отреагировать на Керченский кризис усилением санкций в отношении России»

Европейский Союз должен отреагировать на агрессию Российской Федерации в Азовском море. В частности, ЕС должен усилить санкции против Кремля и закрыть свои порты для российских кораблей.

Об этом заявила депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс, передает Укринформ.

Она подчеркнула, что страны ЕС должны ввести целенаправленные санкции против России в случае дальнейшей военной эскалации на Азове и если она не освободит 24 украинских военнослужащих.

Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть расширен до Азовского моря. Мы призываем ЕС и его государства-члены закрыть наши порты для захода российских кораблей из Азовского моря на случай, если Россия не восстановит свободу навигации в Керченском проливе и в Азовском море, – заявила Хармс.

Польша в ОБСЕ: Россия уже не может спрятаться за "зелеными человечками"
Польша в ОБСЕ: Россия уже не может спрятаться за "зелеными человечками"

Депутат надеется, что Европарламент проголосует за предложенные меры реагирования на агрессию РФ в Керченском проливе.

Что случилось в Керченском проливе? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченского пролива. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  11.12.18, 16:58 Депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс считает, что ЕС должен отреагировать на Керченский кризис усилением санкций в отношении России.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.12.18, 17:28 ЕС и его государства-члены должны закрыть порты для захода российских кораблей из Азовского моря на случай, если Россия не восстановит свободу навигации по Керченскому проливу
Униан Униан  ·  11.12.18, 17:48 Также евродепутат призывает страны-члены ввести целенаправленные санкции против России, если не будут освобождены захваченные украинские военнослужащие.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Украинский капитан рассказал об уважительном отношении в московском СИЗО

Украинский капитан рассказал об уважительном отношении в московском СИЗО
Приговор фейковой судебной &quot;реформе&quot;, – Садовый о восстановлении Насирова в должности главы ГФС

Приговор фейковой судебной "реформе", – Садовый о восстановлении Насирова в…
Европарламент одобрил принятие Румынии и Болгарии в Шенген

Европарламент одобрил принятие Румынии и Болгарии в Шенген
Порошенко и Столтенберг проведут встречу в штаб-квартире НАТО

Порошенко и Столтенберг проведут встречу в штаб-квартире НАТО
Государство заплатит Насирову 183 тысячи «за вынужденный прогул»

Государство заплатит Насирову 183 тысячи «за вынужденный прогул»
Тимошенко на молодежном форуме озвучила президентский план для Украины

Тимошенко на молодежном форуме озвучила президентский план для Украины
В Европарламенте призвали страны ЕС закрыть порты для кораблей России

В Европарламенте призвали страны ЕС закрыть порты для кораблей России
Украина должна покупать свой уголь, а не российский или американский - Ляшко

Украина должна покупать свой уголь, а не российский или американский…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Командир захваченных украинских кораблей отказался от дачи показаний россиянам

Командир захваченных украинских кораблей отказался от дачи показаний россиянам
&#039;&#039;Лучше в Кремль завезите&#039;&#039;: в России взбунтовались из-за &#039;&#039;оккупации&#039;&#039; Китаем

''Лучше в Кремль завезите'': в России взбунтовались из-за ''оккупации'' Китаем
Генсек НАТО Столтенберг проведет встречу с Порошенко

Генсек НАТО Столтенберг проведет встречу с Порошенко
Мурзин продолжит работу со сборной Украины по баскетболу в следующем году

Мурзин продолжит работу со сборной Украины по баскетболу в следующем…
Отбирают телефоны и еду: столицу Индии терроризируют тысячи макак

Отбирают телефоны и еду: столицу Индии терроризируют тысячи макак
В Страсбурге возле рождественской ярмарки произошла стрельба: есть погибший и пострадавшие

В Страсбурге возле рождественской ярмарки произошла стрельба: есть погибший и…
&amp;quot;Шальке&amp;quot; с Коноплянкой на последних минутах дожал &amp;quot;Локомотив&amp;quot; в Лиге чемпионов

"Шальке" с Коноплянкой на последних минутах дожал "Локомотив" в Лиге…
ТСН готовит спецвыпуск в день проведения объединительного собора Православной церкви

ТСН готовит спецвыпуск в день проведения объединительного собора Православной церкви
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.