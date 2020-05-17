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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 10:10
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В Европарламенте произошла масштабная утечка данных

В Европарламенте произошла масштабная утечка данных (9 новостей)

«Данные 1,2 тысячи сотрудников и членов Европарламента попали в открытый доступ»

Данные 1,2 тысячи сотрудников и членов Европарламента попали в открытый доступ. "Масштабная утечка данных" затронула также 15 тысяч учетных записей других специалистов по делам Евросоюза.

Об этом заявил вице-президент ЕП по политике в области IT Марсель Колайя, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его словам, в открытый доступ попала, в том числе, конфиденциальная информация и зашифрованные пароли.

Колайя не стал называть политические объединения, которые затронула утечка, но Politico пишет, что речь идет о крупнейшей политической фракции в Европарламенте - Европейской народной партии (EНП).

Представитель EНП Педро Лопес де Пабло подтвердил утечку данных, в том числе адресов электронной почты и паролей, но назвал их устаревшими.

По его словам, эти данные использовались подписчиками сайта в 2018 году на старом сайте EНП, а в 2019 году партия запустила новый сайт, серверы и актуальная база данных на котором не пострадали.

"Сей...

Обновлено в 09:40 Данные 1,2 тысячи сотрудников и членов Европарламента попали в открытый доступ.

Обновлено в 10:10 Представитель партии подтвердил информацию об утечке данных, в частности адресов электронной почты и паролей. В то же время он отметил, что база данных устарела. Она содержала информацию, которую люди использовали в 2018 году на старом сайте. В 2019 году партия запустила новый сайт.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Европарламенте произошла масштабная утечка данных»
Фото В Европарламенте заявили о масштабной утечке данных
Фото В Европарламенте произошла масштабная утечка данных
Фото В Европарламенте выявили масштабную утечку данных
Фото В Европарламенте выявили масштабную утечку данных
Фото В Европарламенте произошла масштабная утечка данных
Фото Произошла огромная утечка конфиденциальных данных европейских парламентариев
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.05.20, 05:33 В открытый доступ попали зашифрованные пароли и другая конфиденциальная информация
Украинская правда Украинская правда  ·  17.05.20, 07:22 Информация о более чем тысячи сотрудников Европейского парламента попала в открытый доступ, в частности пароли и адреса электронных почт.
Телеграф Телеграф  ·  17.05.20, 07:56 В открытый доступ попала информация о более чем тысячи сотрудников Европейского парламента.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.05.20, 08:15 Данные 1,2 тысячи сотрудников и членов Европарламента, в том числе, конфиденциальная информация и зашифрованные пароли, попали в открытый доступ.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.05.20, 09:22 Данные 1,2 тысячи сотрудников и членов Европарламента попали в открытый доступ. Утечка данных затронула также 15 тысяч учетных записей других специалистов по делам Евросоюза. Об этом сказал вице-президент…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.05.20, 09:22 Данные 1,2 тысячи сотрудников и членов Европарламента попали в открытый доступ. Утечка данных затронула также 15 тысяч учетных записей других специалистов по делам Евросоюза. Об этом сказал вице-президент…
Новый Регион Новый Регион  ·  17.05.20, 09:40 Данные 1,2 тысячи сотрудников и членов Европарламента попали в открытый доступ.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.05.20, 10:10 Конфиденциальная информация 1200 сотрудников и членов Европейского парламента внезапно попала в открытый доступ. Еще 15 тыс. Учетных записей других сотрудников по делам ЕС пострадали от утечки данных."Масштабный…
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