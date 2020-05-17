В Европарламенте произошла масштабная утечка данных (9 новостей) «Данные 1,2 тысячи сотрудников и членов Европарламента попали в открытый доступ»

Данные 1,2 тысячи сотрудников и членов Европарламента попали в открытый доступ. "Масштабная утечка данных" затронула также 15 тысяч учетных записей других специалистов по делам Евросоюза.

Об этом заявил вице-президент ЕП по политике в области IT Марсель Колайя, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его словам, в открытый доступ попала, в том числе, конфиденциальная информация и зашифрованные пароли.

Колайя не стал называть политические объединения, которые затронула утечка, но Politico пишет, что речь идет о крупнейшей политической фракции в Европарламенте - Европейской народной партии (EНП).

Представитель EНП Педро Лопес де Пабло подтвердил утечку данных, в том числе адресов электронной почты и паролей, но назвал их устаревшими.

По его словам, эти данные использовались подписчиками сайта в 2018 году на старом сайте EНП, а в 2019 году партия запустила новый сайт, серверы и актуальная база данных на котором не пострадали.

"Сей...

Обновлено в 09:40 Данные 1,2 тысячи сотрудников и членов Европарламента попали в открытый доступ.

Обновлено в 10:10 Представитель партии подтвердил информацию об утечке данных, в частности адресов электронной почты и паролей. В то же время он отметил, что база данных устарела. Она содержала информацию, которую люди использовали в 2018 году на старом сайте. В 2019 году партия запустила новый сайт.