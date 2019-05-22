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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 09:26
В Европе окончательно запретили одноразовый пластик

В Европе окончательно запретили одноразовый пластик (6 новостей)

«В ЕС полностью должны перестать пользоваться одноразовыми пластиковыми изделиями до 2021 года»

Во вторник, 21 мая, Совет ЕС одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива, передает DW.

"Одной из основных целей этой директивы является уменьшение количества пластиковых отходов, которые мы создаем. Согласно новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены до 2021 года", — говорится в сообщении Совета ЕС.

Как отмечается, к 2029 году девять из десяти использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор отсортированными. А пластиковые бутылки, имеющиеся в продаже, к 2025 году должны содержать по меньшей мере четверть материала, пригодного для переработки, а к 2030 году — 30 процентов.

Кроме того, директива предусматривает возможность привлекать к ответственности производителей пластиковой продукции, а также — привлекать табачную отрасль к возмещению средств за утилизацию окурков.

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Теперь у правительств стран-членов ЕС есть два года, чтобы привести свои национальные законодательства в соответствие с нормами.

Обновлено в 08:57 "Одной из основных целей этой директивы является уменьшение количества пластиковых отходов, которые мы создаем. Согласно новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены до 2021 года", — говорится…

Обновлено в 09:26 В ЕС запретили пластиковые изделия, для которых существует альтернатива. Соответствующую директиву одобрил Совет Евросоюза, сообщает DW. Так, сообщается, что данная директива - заключительный этап процедуры принятия соответствующей директивы, за которую ранее проголосовал Европарламент. "Одной из

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  22.05.19, 07:59 Совет Евросоюза одобрил директиву, которая предусматривает запрет некоторых одноразовых пластиковых изделий.
Телеграф Телеграф  ·  22.05.19, 08:09 До 2021 года в ЕС запретят ряд одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.05.19, 08:26 Совет Евросоюза одобрил директиву, которая предусматривает запрет в Европе некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. Накануне за это решение проголосовал Европарламент.…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  22.05.19, 08:52 В ЕС полностью должны перестать пользоваться одноразовыми пластиковыми изделиями до 2021 года.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  22.05.19, 09:26 В ЕС запретили пластиковые изделия, для которых существует альтернатива. Соответствующую директиву одобрил Совет Евросоюза, сообщает DW. Так, сообщается, что данная директива - заключительный этап процедуры…
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