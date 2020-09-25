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В Евросоюзе Зеленскому заявили, что они - не благотворительная организация и не банкомат

В Евросоюзе Зеленскому заявили, что они - не благотворительная организация и не банкомат (5 новостей)

«Европейский Союз будет финансово поддерживать Украину при условии продвижения реформ»

Европейский союз не является благотворительной организацией или банкоматом для Украины. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей статье на сайте представительства ЕС в Украине.

Он отметил, что с 2014 года, когда было подписано соглашение об ассоциации, Украина получила от Евросоюза 14 млрд евро – это беспрецедентный уровень поддержки. С 2007 года Европейский инвестиционный банк профинансировал 43 проекта в Украине на сумму в 6,45 млрд евро.

"В то же время должно быть сделано много работы вместе... Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом; лучшим способом поддержать Украину для нас – это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы", – заявил Боррель.

Он подчеркнул, что не все трудности в Украине связаны с COVID-19.

"По мнению многих обозревателей, в последнее время темпы реформ замедли...

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