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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 11:13
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В Фастове в результате взрыва обрушилась пятиэтажка: фото

В Фастове в результате взрыва обрушилась пятиэтажка: фото (9 новостей и 1 видео)

«Известо как минимум об одном пострадавшем»

В пятницу утром, 14 декабря, в городе Фастов Киевской области прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме. 

Сообщается, что инцидент произошел в 09:20 по улице Садовая, 10.

По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв газа, который разрушил третий, четвертый и пятый этажи дома.

В настоящее время проводится эвакуация жителей двух подъездов. Спасатели и полиция пытаются попасть в эпицентр взрыва.

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На месте ЧП работают медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники.

Информация относительно жертв и пострадавших уточняется.

В полиции сообщили, что газ взорвался в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного дома.

"Стены ходуном ходили"

Жители Фастова в соцсетях сообщают, что взрыв был такой силы, что его последствия ощущались и в других домах. По данным некоторых пользователей, взорвался газовый котел. 

Также, как пишут в соцсетях, в доме находился магазин с электротоварами.

В местных пабликах люди пытаются объединиться для помощи пострадавшим.

"Кто владеет четкой инфой о взрыве на Семена Палия - напишите здесь или в личку! Число пострадавших, какая помощь нужна и тому подобное. Надо писать пост о помощи, нужен человек, который готов помочь", - написала пользователь Дарья Манилова.

Обновлено в 11:09 Указано, что эвакопункт организован в помещении больницы по улице Киевская, 57, сейчас там обустраиваются места для приема людей.

Обновлено в 11:13 В результате взрыва произошло разрушение третьего, четвертого и пятого этажей.

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  14.12.18, 10:41 Известо как минимум об одном пострадавшем.
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  14.12.18, 10:54 Сегодня, 14 декабря, в поселке Фастов Киевской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.Взрыв прогремел в 09:20 по…
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