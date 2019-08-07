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В ФРГ не могут назвать дату нормандской встречи

В ФРГ не могут назвать дату нормандской встречи (5 новостей)

«Представительница правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что сейчас Берлин не готов озвучить дату возможной встречи лидеров стран нормандского формата. Об…»

Пресс-секретарь правительства Германии Ульрике Деммер сказала, что переговоры о встрече лидеров нормандского формата "идут постоянно".В Берлине не готовы назвать дату возможной встречи лидеров стран нормандского формата. Об этом 7 августа заявила пресс-секретарь правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает "Радіо Свобода".

"Вы знаете, какой важный нормандский формат. Переговоры идут постоянно, но о планах встречи я пока не могу сообщить", сказала она.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры по урегулированию конфликта в Украине ведутся в минском (Украина Россия ОБСЕ) и нормандском (Украина Россия Германия Франция) форматах. Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

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В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины с полуночи 21 июля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала с 21 июля по 2 августа около 6 тыс. нарушений режима перемирия.

6 августа в результате обстрела боевиками позиций в районе Павлополя погибли четыре бойца 36-й бригады морской пехоты. Боевики открыли огонь, когда украинские военнослужащие занимались инженерным оборудованием позиций, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Он отметил, что это нападение не останется без внимания.

Из-за гибели военных президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина "как можно быстрее собраться" для возобновления переговоров в нормандском формате. Он заявил, что этот обстрел "подрывает не только перемирие, но и переговорный процесс" по урегулированию конфликта в целом.

Макрон поддержал идею Зеленского провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.08.19, 14:17 7 августа официальный представитель немецкого правительства Ульрике Деммер сообщила журналистам, что пока не может сообщить дату встречи лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации в Донбассе.…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.08.19, 14:26 Представительница правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что сейчас Берлин не готов озвучить дату возможной встречи лидеров стран "нормандского формата". Об этом в среду, 7 августа, сообщает Радио…
Фокус Фокус  ·  07.08.19, 14:40 Германия пока не готова озвучить предполагаемую дату проведения встречи лидеров стран "нормандского формата". Об этом сообщила представительница Германии Ульрике Деммер, передает Радио Свобода. Деммер…
ForUm ForUm  ·  07.08.19, 16:55 Берлин не готов сообщить дату возможной встречи лидеров стран «нормандского формата», сказал представитель правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает Радио Свобода.«Вы знаете, какой…
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