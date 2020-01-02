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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 23:02
· Директор · Заместитель · Буряк
В ГБР назначили ответственного за расследование дел Майдана

В ГБР назначили ответственного за расследование дел Майдана (6 новостей)

«До этого Александр Буряк занимал должность заместителя директора ГБР. Он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием»

Руководителем отдела по расследованию дел Майдана Государственного бюро расследований назначили Александра Буряка. До сих пор он был заместителем директора ГБР.

Буряк отвечал за работу оперативных подразделений ГБР и их укомплектование. Имеет опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях. Кроме того, учился в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека, сообщили на сайте ГБР.

По словам Буряка, завершение расследования дел Майдана – одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований.

Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство ГБР это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне, – отметил он.

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Буряк также добавил, что сейчас продолжается перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры в отделы ГБР, как это предусмотрено новым законодательством.

Что известно об Александре Буряке

  • Высшее образование получил в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове, специальность – "Правоведение".

  • В правоохранительных органах работает с 1998 года.

  • Работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры Киева, старшего следователя по особо важным делам ГПУ.

  • С 2015 по 2017 годы был заместителем прокурора Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.

  • Ранее Буряка упоминали в расследовании дела "пленок Вовка" журналисты Bihus.Info. В двух эпизодах аудиозаписей председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк говорил о том, что решение в пользу заместителя председателя суда Евгения Аблова согласовывали с заместителями директора ГБР Ольгой Варченко и Александром Буряком.

    • О его декларации

  • Согласно информации в декларации владеет 3 земельными участками в Киевской области: площадью 1165, 1000 и 1655 квадратных метров. А его жена, Наталья Буряк, является собственницей 1 квадратного метра в общежитии и квартиры площадью 81,2 квадратных метра в Киеве.

  • Александру Буряку принадлежит часы марки Zenith, а его жене – Ulysse Nardin.

  • Мужчина задекларировал автомобиль Mercedes-Benz 2010 года выпуска, жена – Toyota Camry 2017 года.

  • За год Александр Буряк заработал 929 тысяч 938 гривен по основному месту работы, его жена – 517 тысяч 984 гривен.

  • На счетах в банках семья имеет 69 тысяч 500 долларов, 7 тысяч евро, 167 тысяч 63 гривны.

    • Обновлено в 20:44 До этого Александр Буряк занимал должность заместителя директора ГБР. Он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.

    Обновлено в 23:02 2 января ведомство сообщило, что Буряк назначен руководителем отдела по расследованию "дел Майдана". До этого он работал заместителем директора Государственного бюро расследований. Буряк отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.

    ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.01.20, 19:39 Руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.
    УНН УНН  ·  02.01.20, 19:50 Завершение расследования дел Майдана - одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований. Об этом сообщил руководитель отдела по расследованию "дел Майдана"…
    ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  02.01.20, 19:53 Руководителем отдела по расследованию дел Майдана с Госбюро расследований назначен Александр Буряк. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. До этого Буряк занимал должность замдиректора ГБР. Он отвечал за…
    Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.01.20, 20:44 До этого Александр Буряк занимал должность заместителя директора ГБР. Он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.
    ВСЕ ИСТОЧНИКИ
    Канал 112 Канал 112  ·  02.01.20, 23:02 Руководить расследованием "дел Майдана" в Государственном бюро расследований будет Александр Буряк. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. "Завершение расследования дел Майдана - одно из самых ответственных…
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