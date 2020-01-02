В ГБР назначили ответственного за расследование дел Майдана (6 новостей) «До этого Александр Буряк занимал должность заместителя директора ГБР. Он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием»

Руководителем отдела по расследованию дел Майдана Государственного бюро расследований назначили Александра Буряка. До сих пор он был заместителем директора ГБР.

Буряк отвечал за работу оперативных подразделений ГБР и их укомплектование. Имеет опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях. Кроме того, учился в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека, сообщили на сайте ГБР.

По словам Буряка, завершение расследования дел Майдана – одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований.

Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство ГБР это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне, – отметил он.

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Буряк также добавил, что сейчас продолжается перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры в отделы ГБР, как это предусмотрено новым законодательством.

Что известно об Александре Буряке

Высшее образование получил в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове, специальность – "Правоведение".

В правоохранительных органах работает с 1998 года.

Работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры Киева, старшего следователя по особо важным делам ГПУ.

С 2015 по 2017 годы был заместителем прокурора Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.

Ранее Буряка упоминали в расследовании дела "пленок Вовка" журналисты Bihus.Info. В двух эпизодах аудиозаписей председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк говорил о том, что решение в пользу заместителя председателя суда Евгения Аблова согласовывали с заместителями директора ГБР Ольгой Варченко и Александром Буряком.

О его декларации

Согласно информации в декларации владеет 3 земельными участками в Киевской области: площадью 1165, 1000 и 1655 квадратных метров. А его жена, Наталья Буряк, является собственницей 1 квадратного метра в общежитии и квартиры площадью 81,2 квадратных метра в Киеве.

Александру Буряку принадлежит часы марки Zenith, а его жене – Ulysse Nardin.

Мужчина задекларировал автомобиль Mercedes-Benz 2010 года выпуска, жена – Toyota Camry 2017 года.

За год Александр Буряк заработал 929 тысяч 938 гривен по основному месту работы, его жена – 517 тысяч 984 гривен.

На счетах в банках семья имеет 69 тысяч 500 долларов, 7 тысяч евро, 167 тысяч 63 гривны.

Обновлено в 20:44 До этого Александр Буряк занимал должность заместителя директора ГБР. Он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.

Обновлено в 23:02 2 января ведомство сообщило, что Буряк назначен руководителем отдела по расследованию "дел Майдана". До этого он работал заместителем директора Государственного бюро расследований. Буряк отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.